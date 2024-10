Retegui al posto di Vlahovic: “È molto più forte” | Scambio folle a gennaio

L’incredibile indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Scambio folle a gennaio tra Retegui e Vlahovic?

La nuova stagione di Serie A 2024-25 è iniziata ed è già entrata nel vivo con una classifica che inizia a delinearsi con maggiore precisione.

Il Napoli guida la classifica, ma Inter e Juve seguono a ruota, con un Milan in apparente difficoltà e un’Atalanta in ripresa, dopo un avvio non troppo brillante. Ma ad attirare grande interesse è anche la classifica marcatori, che vede i big già nelle prime posizioni.

Una situazione che stimola anche le indiscrezioni di mercato e le suggestive ipotesi di trasferimenti imminenti. C’è infatti chi inizia a fare paragoni tra Vlahovic e Retegui, stimolando chi crede alla possibilità di uno scambio folle già a gennaio. Ecco di che cosa si tratta.

Vlahovic e Retegui: il paragone tra i due

Sono poche le certezze che sta offrendo, almeno in questo primo momento il campionato di Serie A. Tra queste i gol di Vlahovic per la Juventus – sempre più leader dei bianconeri – e di Retegui per l’Atalanta. Un confronto indiretto su cui è intervenuto anche Antonio Cassano.

L’ex attaccante barese – mai banale quando si tratta di dare giudizi sul calcio giocato – ha fatto alcune dichiarazioni durante la diretta Twitch di Vivaelfutbolreal. Fantantonio ha infatti parlato delle prestazioni degli attaccanti in Serie A, paragonando, tra gli altri, Dusan Vlahovic e Retegui. Per Cassano “Retegui è molto più forte di Vlahovic“, ma lo è anche rispetto a Lukaku, Dovbyk e gli altri.

Uno scambio suggestivo

Il paragone tra Vlahovic e Retegui formulato da Antonio Cassano ha stimolato le indiscrezioni secondo cui potrebbe esserci uno scambio già nel mercato di gennaio tra i due attaccanti. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che non hanno alcun fondamento e non ci sono contatti tra le due società. Ad ogni modo, il ritorno di Scamacca potrebbe togliere spazio e minuti all’italoargentino e non è detto che un trasferimento possa fargli gola.

Mateo Retegui sta conducendo una stagione magistrale con l’Atalanta. Fino ad ora ha messo a segno ben 8 gol in 8 partite in Serie A, mentre è ancora a secco in Champions League dopo due gare. Un ritmo sostenuto anche da Vlahovic. Il serbo ha infatti messo a segno 7 gol in 10 partite. Sono 5 le reti in campionato, mentre 2 i gol in Champions.