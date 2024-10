Arriva il nuovo Bremer: Giuntoli ha scelto il sostituto | Il colpo scippato all’Inter

Giuntoli chiude ancora una volta in vantaggio su Marotta: in pole per il nuovo difensore, scelto il sostituto di Bremer

Sono passate praticamente 3 settimane dall’infortunio di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano prelevato dal Torino nell’estate del 2022 fu costretto ad uscire dal campo dopo pochissimi minuti nel match di Champions League contro il Lipsia a causa di una torsione innaturale del ginocchio.

Gli esami strumentali evidenziarono una lesione al legamento crociato. Una notizia tutt’altro positiva per la Vecchia Signora e per Thiago Motta, orfane di uno dei difensori più in forma al mondo in quel momento, che però non si sono perse d’animo.

Grazie all’inserimento dei giovani della Next Gen ed il doppio ruolo ricoperto da Pierre Kalulu, sono riusciti ad arginare la situazione. Nonostante la perdita fondamentale e la difficoltà nel rimpiazzarlo, la squadra dell’italo brasiliano continua a macinare punti.

Nell’ultima gara di campionato, l’ottava di questa stagione, i bianconeri sono finalmente tornati a vincere allo Juventus Stadium. Dopo un attesa di 2 lunghissimi mesi, i tifosi della Juventus hanno visto trionfare la propria squadra in casa, che è prevalsa nello scontro diretto contro la Lazio di Marco Baroni.

Match combattuto

La partita dei biancocelesti è stata già condizionata nel primo tempo dall’espulsione di Alessio Romagnoli, che però non ha mutata il loro atteggiamento. È stata una gara combattuta per tutto il suo minutaggio tanto da esser risolta con uno sfortunato autogol di Gila all’85‘ su cross di Juan Cabal.

La continua spinta dei bianconeri è stata premiata. Ottenuti i 3 punti in classifica, Lazio staccata e terzo posto assicurato, a –1 dall’Inter di Simone Inzaghi che ha vinta lo scontro diretto contro la Roma di Ivan Juric e a –3 dal Napoli di Antonio Conte, che trionfa contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Il prescelto

Nonostante gli azzurri abbiano vinto al Castellani, ha impressionato la prestazione difensiva di Ardian Ismajli. Il difensore albanese è il classico difensore vecchio stile, che fa della cattiveria agonistica la sua arma principale, tanto da essere in grado di fermare i migliori numero 9 della nostra Serie A. È stato protagonista di prestazioni monstre contro Artem Dovbyk, nella vittoria ottenuta vs Roma, contro Dusan Vlahovic nel pareggio vs Juventus e contro Romelu Lukaku, malgrado la sconfitta vs Napoli.

Non sono unicamente pareri ma la sua crescita esponenziale è determinata dai dati raccolti durante le partite disputate: 80% di contrasti vinti, 63% di duelli vinti, 60% di duelli aerei portati a proprio favore, 78 interventi risolutori, 7 respinte e 14 intercetti. Un vero e proprio leader della difesa dell’Empoli, che la prossima stagione rischia di perdere un gioiello difensivo per il contratto in scadenza. Il suo cartellino è già conteso tra Napoli ed Inter, ma potrebbero approfittarne la Juventus e Cristiano Giuntoli pagando in anticipo la somma e assicurarsi il nuovo Bremer già da gennaio.