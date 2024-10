Koopmeiners chiama Lookman: niente rinnovo con la Dea | La Juve lo ha già convinto

Il centrocampista olandese chiama l’eroe della finale di Europa League con sè: insieme alla Juventus di Thiago Motta

Gli ultimi mesi di Ademola Lookman possono essere decisamente paragonati ad un rollercoaster. L’attaccante nerazzurro di Gian Piero Gasperini è passato dall’essere l’eroe di una città intera scrivendo la storia del club ad andar via tra le polemiche.

Il classe 1997 decise la finale di Europa League giocata alla Dublin Arena di Dublino contro gli invincibili del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso fu schiantata dall’uragano nigeriano che siglò 3 gol, uno più spettacolare dell’altro, per poi essere al centro dei media durante il calciomercato.

Così come per Teun Koopmeiners, che ha spinto in tutti i modi il suo trasferimento alla Juventus, anche Lookman stava facendo lo stesso. Per lui c’era il PSG di Luis Enrique alle porte che lo portà a non presentarsi agli allenamenti e creare le prime spaccature con la tifoseria.

Un comportamento anomalo per il velocista dell’Atalanta. Durante la sua avventura in Italia non ha creato problemi ma si è sempre concentrato a far esplodere il suo potenziale; probabilmente quel 22 maggio è stato per lui la chiusura di un ciclo.

Continui cambiamenti

Il club francese ha successivamente ritirato l’offerta ma lui non rientrava in squadra, la decisione era oramai presa. Ha atteso altre offerte, mai arrivate ed ha perso parte della preparazione con la squadra, così come il loro rapporto, che solo il tempo forse si ricucirà.

Adesso è stabilmente titolare, forse per le tante assenze nell’Atalanta o forse perchè è un elemento imprescindibile. Resta però che la sua permanenza non è per niente scontata e che in estate, se non addirittura a gennaio, potrebbe essere il top player sacrificato dalla società per migliorare la squadra in tutti i reparti.

Cara Italia

La sua valutazione si aggira intorno ai 45 milioni di euro, un valore importante, che si è certamente meritato con le ottime prestazioni in campo. Il suo futuro è sempre più lontano dalla Dea, ma non dall’Italia, dato che Giuntoli, ds della Juventus, potrebbe farlo riconciliare con il suo ex compagno su richiesta dell’olandese.

Alla squadra di Thiago Motta servirebbe un profilo del genere. Un calciatore con le sue caratteristiche e nel pieno della sua maturità è difficile da trovare. Stravolgerebbe l’attacco bianconero, rendendolo più appetibile anche in Europa e chissà se, proprio come ha fatto con l’Atalanta, potrebbe rivelarsi l’eroe della Juventus consegnandogli la tanto desiderata Champions League.