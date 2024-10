Squalifica assurda, stop lunghissimo del bianconero: addio big match

Arriva uno stop lunghissimo dopo una squalifica assurda da parte del giudice sportivo. Non ci sarà nel big match.

Questa volta il giudice sportivo ci è andato decisamente pesante e la sua decisione è stata senza dubbio molto impattante.

A seguito della sentenza, infatti, è arrivata una squalifica piuttosto grave che produrrà uno stop lunghissimo per il bianconero.

Saranno infatti quattro le giornate di stop in campionato che manterranno il giocatore lontano dai campi di calcio. Ecco il perché di questa squalifica e chi dovrà affrontare uno stop lunghissimo, saltando anche il big match.

Pesante squalifica per il bianconero

Una sanzione pesantissima per Lamberto Magrini, allenatore del Siena Fc. La decisione da parte del giudice è arrivata a seguito del derby contro il Livorno, vinto per 2 a 1 dagli amaranto. La vittoria è arrivata grazie al gol su calcio di rigore negli ultimi minuti della partita, che sembrava invece poter finire con un pareggio.

Ma a caratterizzare il match è stata anche l’espulsione arrivata nei confronti di Magrini, reo di aver protestato. Successivamente è arrivata la notizia sulla decisione del giudice sportivo, il quale ha sancito una pesante squalifica per il bianconero.

La decisione del giudice sportivo

Saranno ben quattro le giornate di squalifica per Lamberto Magrini. Le motivazioni del giudice sportivo su tale squalifica fanno riferimento a quanto è stato riportato sul referto dell’arbitro che ha diretto la partita. Secondo quanto riferito, infatti, l’allenatore avrebbe rivolto delle pesanti offese al direttore di gara durante la partita. Proprio per questo comportamento scorretto e poco educativo, mister Magrini dovrà fare i conti con una pesante squalifica che lo terrà lontano dal campo per un bel po’.

L’allenatore del Siena aveva mosso alcune lamentele nei confronti della direzione di gara già nel post partita. Le sue dichiarazioni, infatti, sono state piuttosto pesanti e non sono affatto passate inosservate. Nel post match, infatti, Magrini aveva affermato che durante la gara c’erano stati solo episodi a favore del Livorno, così come “nelle scorse giornate”. Parole che hanno aggravato la posizione del tecnico, portando il giudice sportivo ad emettere una pesante squalifica nei confronti di Magrini.