Curva contro il club: rottura totale | Niente più striscioni a San Siro

Nuova polemica che travolge la società. Nuova rottura totale dopo l’annuncio della curva contro il club.

Non è un bel periodo per il calcio a Milano dopo gli ultimi sviluppi giudiziari che riguardano la cosiddetta “Inchiesta ultras”.

Da settimane, infatti, gli inquirenti stanno conducendo le loro indagini per far luce sulle azioni di alcuni gruppi organizzati delle Curve di San Siro, in cui giocano le due squadre principali di Milano: Inter e Milan.

Ma a peggiorare le cose ci pensa una nuova polemica che getta benzina sul fuoco su una situazione sempre più difficile. Anche questa volta, infatti, sembra esserci una nuova rottura tra i tifosi e il club dopo l’annuncio della Curva. Vediamo perché potrebbero non esserci più striscioni a San Siro.

L’annuncio della Curva

Nelle scorse ore è stato pubblicato un comunicato da parte del Milan Club in polemica con la società e che crea una nuova rottura con il club. Nel comunicato si legge che l’AIMC non esporrà gli striscioni a San Siro. L’associazione, che come viene ricordato nel comunicato, ha un rapporto legalmente riconosciuto con la società Milan, ha ribadito di non aver mai preso biglietti a prezzi agevolati.

Nel comunicato l’associazione definisce “imbarazzante” il comportamento della società negli ultimi giorni, polemizzando con essa. “Dalla partita con la Juventus AIMC è passata ad una drastica riduzione dei tagliandi – viene riportato nel comunicato dell’associazione – e si è vista applicare la tariffa “vendita libera”, al pari di qualsiasi tifoso occasionale“. Il gruppo segnala dunque una diminuzione di biglietti messi a disposizione e la modifica della tariffa applicata.

La protesta

Nel comunicato dell’AIMC si riportano poi le proteste dell’associazione che rifiuta di essere etichettata come “Vacca da mungere“. “Siamo sempre presenti e vicini alla Squadra – viene ricordato nel comunicato – ma non possiamo accettare passivamente tutto ciò che questa società sta facendo“.

Alla fine del comunicato, AIMC ribadisce la speranza di vedere “una rapida inversione di marcia” da parte del club. Ad oggi non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte della società, ma si attendono novità in merito, soprattutto nel tentativo di arrivare ad un chiarimento.