Federico, vieni da noi per la Champions: Chiesa torna a gennaio | Il Liverpool lo regala in Serie A

L’attaccante italiano non sta convincendo in Premier e ora c’è chi lo vorrebbe per la Champions. Ecco perché Chiesa potrebbe tornare a gennaio.

Quello di Federico Chiesa è stato senza dubbio il trasferimento più atteso e chiacchierato dell’estate italiana.

L’attaccante toscano ha infatti lasciato la Juventus dopo il mancato rinnovo del contratto, con la Juve che – invece di perderlo a zero – ha preferito cederlo al Liverpool al prezzo “scontato” di dodici milioni di euro, più bonus.

Ma l’attaccante vincitore con la Nazionale di Euro 2020 non ha ancora inciso con i Reds. Per questo si stanno aprendo degli spiragli per un clamoroso ritorno in Serie A. C’è infatti chi parla di una retromarcia che potrebbe portarlo in un club che lotta in Champions. Vediamo che cosa succede.

Chiesa: flop in Inghilterra

Sono solo 78 i minuti in cui Chiesa è sceso in campo quest’anno con la maglia del Liverpool. Per lui ancora nessun gol, ma a far dubitare sono soprattutto le prestazioni offerte, ben al di sotto delle aspettative. Ad oggi la fiducia datagli dai Reds non sta pagando, con l’attaccante italiano spesso sistemato in tribuna e non in panchina.

Sono cinque le partite – su otto giocate – in cui Chiesa ha assistito al gioco dei suoi compagni dagli spalti. L’ultima presenza del 26enne risale al 28 settembre contro il Bournemouth. In quell’occasione giocò circa 18 minuti, senza però incidere sulla partita. In Champions le cose non vanno meglio, anzi. Chiesa ha collezionato un solo minuto durante la partita contro il Milan (poi vinta dal Liverpool). Per lui fino ad ora un solo assist durante la partita dello scorso 25 settembre contro il West Ham in EFL Cup.

Un ritorno in Italia?

Sono dati preoccupanti per quello che è considerato da esperti e addetti ai lavori il più grande talento italiano. Ecco quindi che si aprono nuovi spiragli che riguardano voci di mercato insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si potrebbe già parlare di un ritorno di fiamma tra Chiesa e la Roma.

I Giallorossi non stanno brillando in Serie A e a preoccupare è proprio il reparto offensivo. Ecco quindi che Chiesa potrebbe tornare in Serie A, magari con la formula del prestito, e dare una mano alla Roma per la conquista della qualificazione in Champions League.