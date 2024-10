Polizia nella stanza del giocatore: accuse gravissime | La stella del calcio sotto choc

Arrivano clamorose rivelazioni sul caso che ha coinvolto la stella del calcio. Ora entra in azione anche la polizia.

Si è parlato a lungo negli ultimi giorni del caso che ha travolto la stella del calcio mondiale, Kylian Mbappé.

Il giocatore francese, stella del Real Madrid, è finito nell’occhio del ciclone dopo le indiscrezioni riguardo un caso di stupro a Stoccolma che coinvolgerebbe – almeno indirettamente – anche il 25enne.

Ma ora la situazione inizia ad essere ancora più seria, con la polizia che avrebbe deciso di raccogliere informazioni nella stanza in cui ha alloggiato il giocatore del Real Madrid. Vediamo che cosa sta succedendo e che cosa è stato reso noto nelle ultime ore.

Il caso del presunto stupro a Stoccolma

A seguito della denuncia di un presunto tentativo di stupro nel centro di Stoccolma da parte di una giovane la procura svedese ha annunciato di aver aperto un’inchiesta, senza però fornire i nomi degli indagati. A rendere ancora più enigmatica la vicenda è quanto riportato da Aftonbladet, secondo cui lo scorso sabato alcuni agenti di polizia avrebbero visitato il Bank Hotel con alcuni tecnici per la raccolta delle prove.

Le forze dell’ordine avrebbero quindi fatto accesso alla suite in cui alloggiava la stella del calcio e interrogato alcuni membri del personale. Nei giorni scorsi la polizia ha visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e sottratto alcuni indumenti presenti nella struttura.

Che cosa è successo

Lo scoro 10 ottobre la polizia svedese ha ricevuto una denuncia per stupro che sarebbe avvenuta – secondo quanto affermato dalle autorità – all’interno di un hotel di Stoccolma. La procura non ha rilasciato altre informazioni e ad oggi non ci sono stati sviluppi successivi alla vicenda.

Tuttavia, sono stati per primi i media svedesi – senza però fornire alcuna prova schiacciante – ad essersi detti certi che la persona accusata fosse proprio Mbappé. L’avvocato del giocatore ha però ammesso di non aver potuto accedere al dossier, mentre il calciatore ha ammesso di avere avuto un rapporto con una giovane donna ma si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. Ad ogni modo, i messaggi scambiati tra i due riporterebbero uno scambio cordiale che, secondo le ipotesi, farebbero pensare che non si tratti della denunciante.