Var a chiamata: c’è la data, si inizia subito | La Federazione conferma tutto

Arriva l’annuncio da parte della Federazione per quanto riguarda il Var a chiamata. Ecco la data di inizio.

Abbiamo già parlato – negli ultimi giorni – della novità in arrivo sui campi di calcio italiani, che riguarderà in particolare il sistema arbitrale.

Sembra infatti tutto deciso per l’introduzione – seppur graduale – del cosiddetto “Var a chiamata“. Un nuovo strumento a disposizione dei commissari di gioco che mira a ridurre gli errori di valutazione da parte degli arbitri.

Se fino a poco tempo fa se ne parlava soprattutto in maniera generica e senza nulla di concreto, adesso arrivano le importanti dichiarazioni da parte della Federazione. Ecco quali sono le novità rispetto a questa nuova misura e quando potrebbe esserci una data di inizio.

L’introduzione del Var a chiamata

Sono stati molteplici gli episodi arbitrali dubbi – con annessi errori clamorosi – che nelle ultime stagioni hanno messo in dubbio l’ipotetica infallibilità del Var. Proprio per questo si è parlato in misura sempre maggiore dell’introduzione del Var a chiamata sui campi di gioco della Lega italiana.

Importanti novità sono arrivate direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. Intervenuto durante l’evento “Per Sempre con Diego”, in occasione della memoria di Diego Maradona, Malagò ha discusso anche del Var. Per il presidente del CONI le polemiche arbitrali non sono affatto una novità, mentre il Var sarebbe stato fondamentale per risolver molti problemi. Poi ha aperto una parentesi sul Var a chiamata, esprimendo un giudizio favorevole sul nuovo strumento.

Ecco chi deciderà

Per il presidente Malagò, l’introduzione del Var potrebbe essere un bene per il calcio, ma ha ricordato che la decisione riguardo l’introduzione di questo strumento riguarderà gli organi competenti.

“Non possiamo farci le regole per conto nostro”, ha affermato Malagò durante la cerimonia a Napoli. Ad oggi non c’è ancora una data certa ma, secondo quanto in passato è stato riferito da La Repubblica, la Federcalcio sarebbe entrata in contatto con l’IFAB per poter discutere su una possibile prova in campo del Var a chiamata. L’ipotesi più accreditata, infatti, potrebbe essere quella che vede l’utilizzo di questo strumento nelle partite di campionato di Serie C e in quelle delle giovanili. Ma si attende ancora l’ufficialità.