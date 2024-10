Friedkin chiama Ibra: accordo per il titolare | Fonseca non lo vuole più vedere

Possibili contatti tra gli americani e l’ex attaccante del Milan. I Friedkin cercano un accordo per avere il titolare.

Non si ferma il calciomercato europeo, nemmeno a campionato ormai iniziato e con l’apertura della prossima finestra di trattative prevista tra alcuni mesi.

Gli uomini di mercato delle varie società sono infatti già al lavoro per costruire il futuro dei propri club e sopperire alle varie mancanze.

Possibili protagonisti di queste vicende di mercato ( e fanta mercato) sono i Friedkin. A breve potrebbero esserci dei contatti con Ibra per soffiare a Fonseca un altro titolare.

Un titolare del Milan in orbita Friedkin

Con l’Everton ormai al centro della galassia Friedkin, le sorprese di mercato possono essere tutt’altro che finite. Con la nuova rappresentanza americana, infatti, i Toffes potrebbero scatenarsi sul mercato non appena si riapriranno i giochi per i trasferimenti, forse già a partire dal mese di gennaio.

L’Everton sarebbe alla costante ricerca di alcuni rinforzi per l’attacco e, per questo, i Friedkin potrebbero regalarsi un ingresso trionfale nella società spingendo per un titolare del Milan. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze. Il calciatore nigeriano è stato tra i protagonisti della vittoria del Milan contro l’Udinese, firmando il gol vittoria. Le sue qualità sembrano aver convinto i Friedkin, che potrebbero spingere per una telefonata a Ibra.

Doppio sgarro al Milan

Ma Samuel Chukwueze non sarebbe l’unico obiettivo entrato nell’orbita dei Friedkin. La famiglia americana vorrebbe provarci anche con Santiago Castro. Il giovane attaccante del Bologna, considerato l’erede di Zirkzee, piace tantissimo ai Friedkin e potrebbe essere l’uomo giusto per il futuro del reparto offensivo dell’Everton.

L’attaccante 20enne è diventato un vero e proprio gioiello in casa del Bologna e fino ad ora ha messo a segno tre gol e un assist nella prima parte di stagione con i rossoblù. Tuttavia, il giocatore sudamericano sarebbe anche nel taccuino di Ibrahimovic per il prossimo mercato. Si potrebbe dunque aprire una vera sfida a due tra l’Everton dei Friedkin e il Milan dell’ex attaccante rossonero. Ad oggi per ò tutto fa pensare che difficilmente il Bologna voglia privarsi del suo attaccante già durante la finestra di mercato di gennaio.