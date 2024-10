Accordo a San Siro: mi porto il ragazzino | Ibra saccheggia gli avversari

L’ex attaccante e ora dirigente del Milan è deciso a saccheggiare gli avversari. Ibra vuole portare il ragazzino a San Siro.

Il Milan è ancora al lavoro per mettere in piedi una squadra sempre più competitiva e capace di tenere testa ai suoi avversari.

L’obiettivo sembra essere quello di puntare sui giovani e rafforzare la rosa per il futuro. Nonostante il percorso in Serie A – almeno per il momento – non sia stato ottimale, la società rossonera non intende restare a guardare. Una rivoluzione potrebbe quindi essere messa in atto da Ibrahimovic, ormai dirigente di spicco di questa squadra che sta mettendo a disposizione la sua esperienza e visione.

L’ex calciatore svedese ha infatti una priorità: quella di costruire un Milan vincente. Una grossa mano potrebbe infatti arrivare da un nuovo talento che promette molto bene per il futuro. Ecco chi è il ragazzino che Ibra vuole portare a San Siro e con cui costruire il futuro del Milan.

Un nuovo talento per il Milan

Zlatan Ibrahimovic sembra aver messo gli occhi su Maxim De Cuyper. Si tratta di un promettente terzino sinistro in forza alla squadra belga del Club Bruges. I rossoneri sembrano piuttosto orientati sul calciatore e nei giorni scorsi alcuni osservatori del Milan hanno avuto la possibilità di monitorarlo durante un’importante partita di Champions League.

Proprio in quel frangente De Cuyper è riuscito a fornire delle prestazioni eccezionali che hanno confermato l’interesse della dirigenza. Il giovane belga ha 23 anni, ma sembra poter avere un futuro di altissimo livello nel calcio europeo e internazionale. C’è infatti chi lo considera un nuovo Theo Hernandez: paragone piuttosto azzeccato vista l’importanza del calciatore francese per il Milan.

La sfida per Ibrahimovic

Dunque sembra che la dirigenza rossonera voglia fare sul serio per il giovane belga. Il 23enne ha dimostrato in più frangenti di poter essere all’altezza di una squadra di altissimo livello e di avere le capacità di poter ambire alla maglia rossonera.

Ma la sfida più grande per Ibrahimovic sarà quella di portare a casa uno dei talenti più ricercati in Europa. Il costo del cartellino di De Cuyper si aggira infatti tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una trattativa potrebbe quindi aprirsi già nella prossima finestra di mercato estiva.