Italia fuori dalla Champions, stavolta il ranking è un disastro | Corsa folle per un posto

Questa volta per l’Italia il Ranking UEFA è un disastro e in Italia molte squadre potrebbero essere fuori dalla Champions.

La nuova Champions League 2024/25 è stata caratterizzata da cambiamenti impressionanti ed epocali che hanno cambiato radicalmente il suo volto.

Per la prima volta, infatti, il format del suo svolgimento ha subito delle radicali modifiche con il girone unico che va a sostituire i classici gruppi da quattro squadre. L’obiettivo è quello di regalare un maggiore spettacolo e aumentarne l’imprevedibilità. Ma non solo, perché i principali campionati europei avranno la possibilità di poter schierare fino ad un massimo di cinque squadre in quella che è la massima competizione europea.

Una regola che si basa soprattutto sul ranking UEFA, lo strumento utilizzato per monitorare i risultati dei club alla fine di ogni stagione nella propria lega nazionale. Ma proprio per questo potrebbero esserci enormi problemi per l’Italia. Le recenti prestazioni fornite dai club nostrani non sembrano essere state sufficienti e hanno peggiorato la situazione. Questa volta, infatti, per l’Italia il Ranking UEFA è un disastro e in Italia molte squadre rischiano di essere fuori dalla Champions. Vediamo perché.

Un ranking che potrebbe condannare l’Italia

Le ultime giornate di Champions League, Conference ed Europa League, come sempre accade, hanno prodotto un rapido aggiornamento del famoso ranking UEFA. Questa volta i risultati sono piuttosto negativi per il calcio italiano. Altre leghe, come quella portoghese e la Premier League hanno infatti guadagnato punti fondamentali derivanti dalle vittorie dei club nazionali in Europa.

In questo contesto si inserisce la Serie A italiana, sempre più in basso in classifica. Attualmente occupa il sesto posto e vede allontanarsi sempre di più la possibilità di poter contare sulla possibilità di poter qualificare cinque squadre in Champions League. Saranno solo due i Paesi che – grazie al miglior piazzamento – potranno portare questo numero di squadre nella massima competizione europea.

L’aggiornamento della classifica

Attualmente i club italiani – Bologna, Atalanta, Inter, Juventus e Milan – non sembrano riuscire a tenere il passo delle grandi d’Europa, con evidenti conseguenze sul ranking UEFA.

Attualmente l’Italia si trova al sesto posto della classifica con 6.375 punti. L’aggiornamento del ranking per l’Italia ha risentito soprattutto delle sconfitte di Bologna e Juventus contro Aston Villa e Stoccarda. A guidare la classifica è il Portogallo, con 7.400 punti, segue la Premier con 7.285 punti.