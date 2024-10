Arriva un altro giallorosso: Ibra scatenato a gennaio | Colpo sulla fascia in Serie A

Calciomercato Milan, in arrivo un altro giallorosso: Ibrahimovic letteralmente scatenato, che colpo sulla fascia

Ritorna il campionato dopo la sosta per le nazionali. Tra poche ore scenderà in campo il Milan di Paulo Fonseca che, allo stadio ‘San Siro’, ospiterà la sorprendente Udinese. Obiettivo per i rossoneri dimenticare le ultime due sconfitte tra Champions e campionato.

Proprio la dirigenza si aspetta un importante cambio di passo nel match contro i friulani. Una dirigenza che, allo stesso tempo, non se ne sta con le mani in mano e sta iniziando a programmare il futuro. In particolar modo la prossima sessione invernale di calciomercato.

Obiettivo principale è quello di rinforzare la fascia sinistra che, attualmente, vede impiegato solo ed esclusivamente Theo Hernandez. L’obiettivo è quello di trovare un calciatore che possa far rifiatare, se necessario, il nazionale francese.

Filippo Terracciano non convince né il club e lo stesso allenatore. Ed è per questo motivo che Ibrahimovic è pronto a scendere “in campo” per trovare un nuovo terzino. Il profilo che piace potrebbe arrivare nuovamente dai giallorossi.

Milan, che colpo sulla fascia sinistra: a tutta…Dorgu

Tra i calciatori che, fino a questo momento della stagione, stanno impressionando gli addetti ai lavori c’è sicuramente Patrick Dorgu. Il nazionale danese è la vera sorpresa del Lecce di Gotti. Sempre in campo e, soprattutto, sempre all’altezza della situazione. Tanto è vero che i salentini hanno trovato l’accordo con il calciatore ed il suo entourage per il rinnovo del contratto.

La scadenza, infatti, è stata stabilita per il 30 giugno del 2029. Un qualcosa che, però, non preoccupa affatto il Milan che resta fortemente interessato al classe 2004. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Ma non è affatto da escludere che Sticchi Damiani, per il suo gioiello, ne pretenda molti di più.

Milan, per la fascia sinistra l’obiettivo è Dorgu: il parere di Tarozzi

Chi lo ha conosciuto molto bene è sicuramente Andrea Tarozzi che, nella passata stagione, ha assunto il ruolo di vice allenatore del Lecce, ma allenato da Roberto D’Aversa. Ai microfoni di “MilanNews.it” ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul calciatore danese. Non sono mancati gli elogi nei suoi confronti e, soprattutto, si è soffermato su un possibile interesse del Milan per il 20enne

Queste le sue parole: “Dorgu è un giocatore che può giocare ad alti livelli per anni. Lo ritengo pronto per una big come il Milan e come sostituto di Hernandez. Ha esordito nella nazionale maggiore, per me il salto in una big ci sta. E’ un ragazzo che non ha problemi. Con lui ho avuto sempre un ottimo rapporto“.