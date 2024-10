Blitz per Ricci nella notte: colpo per lo Scudetto | Firma prima di gennaio

Ricci è tra i giocatori migliori di questo inizio di campionato, le sue prestazioni hanno colpito un top club italiano, pronta la maxi offerta

Samuele Ricci si sta prendendo le luci della ribalta. Il centrocampista del Torino prosegue il suo percorso di crescita, iniziato lo scorso campionato sotto la guida di Ivan Juric e continuato agli ordini di Paolo Vanoli che lo ritiene uno dei pilastri dei granata. Nelle nove gare di questo inizio di stagione è sceso sempre in campo dal primo minuto tranne nei 16esimi di Coppa Italia, in cui la sua squadra è stata eliminata dall’Empoli.

Colpisce la visione del gioco del talento classe 2001 che ricorda nelle movenze Andrea Pirlo. Il regista sta ultimando una gavetta che ha dato i suoi frutti.

Le prestazioni eccellenti dell’ultimo periodo sono valse la chiamata da parte del commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti che ha voluto costruire il nuovo ciclo proprio attorno al calciatore di Pontedera.

Dalla sfida del 6 settembre scorso vinta contro la Francia, il giocatore non è più uscito dal campo collezionando in totale quattro presenze in Nations League e dando un enorme contributo nei dieci punti raccolti dagli azzurri.

Ricci può finire in una Big in Italia o all’estero

L’exploit di Ricci è sotto gli occhi di tutti, tanto che si fanno avanti ipotesi radiose per il suo futuro. I tifosi del Torino vorrebbero che diventasse una bandiera del club ma le sirene di una big potrebbero suonare molto presto.

Trovare profili di prospettiva con la sua classe palla al piede non è facile e potrebbe partire un’asta per assicurarsi il suo cartellino.

Ricci è nel mirino di due squadre, l’offerta può arrivare già a gennaio

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport. il Manchester City avrebbe posato gli occhi su Ricci, preparandosi a un’offerta già per il mese di gennaio. L’intenzione è quella di sostituire Rodri ma Cairo non ha intenzione di cederlo.

In Italia la squadra che è interessata è il Milan che lascerà partire Ismael Bennacer, destinazione Arabia, e avrà un gruzzoletto da investire per bussare alle porte del patron del Torino. La cifra potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se il centrocampista dovesse continuare a fornire prestazioni di così alto livello. Un anno e mezzo dopo aver perso Tonali, i tifosi del Milan sognano il ritorno di un azzurro di qualità a dominare la mediana.