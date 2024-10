Pogba, folle idea Milan: chiamata da Ibra | L’affare fa impazzire la Serie A

Per il calciatore francese potrebbe esserci una possibilità in rossonero. Folle idea Milan per Pogba: Ibra pronto a fare una chiamata?

Quello che sta vivendo Paul Pogba è sicuramente uno dei momenti più bui e difficili della sua carriera.

L’attaccante francese deve fare i conti con una pesante squalifica per doping che lo sta tenendo lontano dal calcio giocato da molti mesi. Tuttavia, negli ultimi giorni è arrivata la notizia di una consistente riduzione della squalifica, che consentirà al francese di tornare in campo già nei primi mesi del 2025.

Una bellissima notizia per il centrocampista bianconero, ma non è detto che nel suo futuro possa esserci la Juventus. Nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada la folle idea Milan e l’ipotesi di un suo approdo in rossonero. Ecco quali sono state le parole del calciatore e se c’è la possibilità di una chiamata da Ibra.

Il rientro di Pogba: dove giocherà?

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ridotto la squalifica di Pogba per doping da 4 anni a 18 mesi. Una decisione che permetterà al calciatore di tornare presto ad allenarsi e poi a giocare. Ma quale sarà il suo futuro? Intervistato da gazzetta.it, il centrocampista francese ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi mesi.

Pogba ha infatti affermato che non prova alcun rimorso nel vedere il numero 10 sulla maglia di Kenan Yildiz e non sulla sua. Il calciatore sa bene che è una decisione che ha a che fare anche con la squalifica e ha rinnovato la sua intenzione di tornare in campo per dimostrare quanto vale. Ma nell’intervista si è parlato anche di un possibile approdo al Milan e delle possibilità che questo avvenga.

Un futuro in rossonero per Pogba

Rispondendo alle domande di gazzett.it. Paul Pogba ha risposto sul suo futuro. Il francese ha affermato che il suo focus, in questo momento, è quello di tornare ad indossare ma maglia della Juventus.

Su un’eventuale chiamata da parte di Ibrahimovic e del Milan Pogba ha risposto che lo svedese è una vera leggenda, ma che lui stesso sa che in questo momento è sotto contratto con la Juventus. Il calciatore ha anche escluso che ad oggi possa indossare in Italia un’altra maglia che non sia quella della Juventus, rinnovando la sua intenzione a voler dimostrare di essere ancora un calciatore.