Frattura composta: operazione in casa Inter | Intervento immediato a Milano

Non c’è altra soluzione per guarire dall’infortunio: brutte notizie per l’Inter, dovrà operarsi immediatamente

La seconda sosta stagionale per le partite da disputare in Nations League e per le qualificazioni al Mondiale 2026 è finita, i calciatori possono finalmente ritornare alla base e prepararsi nuovamente agli impegni con i rispettivi club.

Non tutti gli allenatori avranno la squadra completa tra cui Simone Inzaghi, che per i prossimi match, di cui uno contro la Roma in Serie A e l’altro contro lo Young Boys in Champions League, dovrà fare a meno di calciatori fondamentali per i suoi schemi.

Analizzando la lista degli infortunati, sorride per Nicolò Barella che sembra esser rientrato dal suo problema fisico, anche se non è ancora pronto per svolgere il lavoro completo con la squadra, ma è preoccupato per Tajon Buchanan e Piotr Zielinski.

Il canadese, che rimediò una frattura durante il match di Copa America con la Nazionale, ha bisogno ancora di un pò di tempo per poter scendere nuovamente in campo, mentre il polacco ha chiesto il cambio nel match contro la Polonia, con la speranza che non si tratti della seconda lesione staginale.

Cattive notizie

Anche la squadra femminile dell’Inter non sta vivendo il suo periodo migliore. Nella gara giocata lo scorso 28 settembre, valevole per la quarta giornata di campionato di Serie A, l’allenatore Gianpiero Piovani ha dovuto fare a meno di un suo elemento imprescindibile per infortunio.

Nonostante la vittoria per 3-1 sui rivali del Sassuolo, l’attenzione si è spostata tutta su Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese delle nerazzurre, che ha riportata durante la gara una frattura composta al pavimento orbitario sinistro.

Tempi di recupero

La classe 1994 è stata operata ieri all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Come ha riportato il club tramite un comunicato ufficiale, l’intervento per ricostruire la zona colpita è perfettamente riuscito e che potrà riprendere gli allenamenti già dopo la prima settimana di riposo.

Un’ottima notizia per la squadra, che dovrà sostituirla solamente per alcune gare dati i brevi tempi di recupero. È la quarta stagione per la numro 27 con la maglia del Biscione e la sua esperienza continuerà ancora a lungo. Arrivata nel 2021 dopo 6 anni al Bayer Leverkusen, ha recentemente prolungata il suo contratto fino al 2026. Non vede l’ora di tornare in campo ed aiutare la sua Inter, al momento al terzo posto in classifica, in scia per raggiungere la Juventus di Max Canzi, a quattro lunghezze.