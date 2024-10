Voglio scappare da Milano: disastro in spogliatoio | Il nuovo acquisto lascia l’Inter

Valigie già pronte per il calciatore dell’Inter: non si è integrato al meglio all’interno della squadra nerazzurra

I calciatori stanno man mano rientrando nei rispettivi club dopo il termine della sosta per le Nazionali, impegnate nell’ultima settimana nelle partite di Nations League e di qualificazioni al prossimo Mondiale 2026.

Non tutti i mister però ritornano a gestire gli allenamenti e a preparare le prossime partite con il sorriso, tra cui Simone Inzaghi, che non ha la squadra al completo in vista dell’ottava giornata di campionato che si disputerà all’Olimpico contro la Roma di Ivan Juric.

Ad oggi, la squadra Campione d’Italia non potrà contare su Tajor Buchanan, ancora indisponibile per la frattura alla tibia rimediata con il Canada, su Nicolò Barella, che sta svolgendo ancora un lavoro differenziato e su Piotr Zielinski, che ha avvertito una fitta alla coscia destra durante la gara tra Polonia e Croazia.

Attualmente è seconda in classifica con 14 punti conquistati, una media di 2 pt a gara, con l’obiettivo di agganciare il Napoli di Antonio Conte, a +2, che Domenica sarà impegnato nella trasferta allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Roberto d’Aversa.

Formazione schierata

Per uscire dal campo giallorosso a punteggio pieno e guadagnare quanto più terreno possibile sui rivali, Inzaghi ha intenzione di schierare l’intera formazione titolare, prestando però attenzione a gestire le forze in vista degli impegni europei.

Solamente 3 giorni dopo giocherà contro lo Young Boys in Champions League, partita nella quale si concederà sicuramente un pò di turnover senza però rischiare il risultato. Uscire con i 3 punti dallo Stadio Wandkorf sarà fondamentale, soprattutto con il nuovo format basato su un unico gruppone e non più sui gironi che premia le squadre che guadagnano più punti nelle 8 partite sorteggiate ad inizio stagione.

Lungo stop

L’ex calciatore del Napoli stava disputando una prestazione super con la maglia della Nazionale, prima di essere stato costretto ad uscire per infortunio. Nei prossimi giorni rientrerà a Milano per effettuare gli esami, con la speranza che non si tratti di una lesione.

Lo stop lo renderà sicuramente indisponibile per la prossima settimana ma la sua permanenza in campo è minacciata anche per i prossimi mesi. Il polacco ha collezionato fino ad ora pochi minuti in maglia nerazzurra e non è escluso che a gennaio possa considerare l’idea di cambiare aria per ritrovare nuovamente la titolarità. Un’operazione che farebbe bene anche alle casse dell’Inter, che potrebbe registrare a bilancio un’enorme plusvalenza avendolo acquistato a parametro zero.