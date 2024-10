Cambio obbligato per Inzaghi: è tornato dalla sosta infortunato | Salta Champions e campionato

Brutta tegola per l’Inter di Simone Inzaghi: ll calciatore non è tornato nelle migliori condizioni dalla sosta

La seconda sosta stagionale è finalmente terminata. Tutti i calciatori impiegati nei match di Nations League o di qualificazione al prossimo Mondiale stanno rientrando alla base, riprendendo a pieno ritmo gli allenamenti in vista degli impegni nazionali ed internazionali.

Tra le squadre con più convocati c’è l’Inter di Simone Inzaghi, pronta ad allenarsi e preparare attentamente le prossime due partite da disputare nel giro di una settimana, di cui una di Serie A e una di Champions League.

Gli avversari da affrontare saranno la Roma di Ivan Juric e lo Young Boys di Joël Magnim, entrambe in trasferta. Tutt’altro che semplici sulla carta, tutt’al più se a distanza di soli 3 giorni l’uno dall’altro e con la pressione di non dover lasciare punti per strada.

Sono due competizioni a cui la nuova proprietà della società nerazzurra tiene molto. Oaktree è stata molto chiara ad inizio stagione, l’obiettivo è vincere il 21esimo Scudetto e raggiungere le fasi finali della Coppa dalle grandi orecchie.

Classifica attuale

Attualmente il Biscione occupa la seconda posizione nella classifica di Serie A Enilive, in un campionato estremamente combattuto. La squadra di Inzaghi non vuole fare passi falsi e farà di tutto per agganciare il Napoli di Antonio Conte, attualmente in vetta a +2, che ha il vantaggio di disputare una sola partita a settimana.

Nella Uefa Champions League è attualmente nona. Con l’eliminazione del format dei gironi e la creazione di un unico gruppone, deve necessariamente rientrare tra le prime 8 per qualificarsi senza problemi alle fasi ad eliminazione diretta, dunque è vietato sbagliare.

Cambio forzato

Per entrambe le partite l’allenatore dell’Inter non potrà contare su un giocatore chiave della rosa. Si tratta di Piotr Zielinski, che al 74‘ della sfida di Nations League tra Polonia e Croazia è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. È stato lui stesso a chiedere il cambio, controvoglia data la straordinaria prestazione fornita fino a quel momento ma è stato costretto a dare forfait.

Nei prossimi giorni il classe 1994 rientrerà in Italia e verrà sottoposto a vari esami dallo staff nerazzurro alla coscia destra, con il club che spera che gli esiti escludano la seconda lesione stagionale, con la prima rimediata nel precampionato contro il Pisa, e che possa ritornare al più presto disponibile dato il fittissimo calendario.