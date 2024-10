Operazione al crociato: stagione finita per il nerazzurro | Marotta perde 40 milioni

L’infortunio al crociato costringe il giocatore dell’Inter a saltare tutta la stagione, l’investimento di Marotta è vanificato, persi 40 milioni

Il mercato estivo dell’Inter è stato meno scoppiettante del solito ma dettato da una scelta precisa condivisa dai componenti tecnici e dirigenziali del club. I nerazzurri hanno avuto la forza di trattenere tutti i titolari che hanno regalato lo scudetto numero 20 della loro storia e hanno deciso di ripartire da basi solide che potessero continuare un ciclo vincente.

In tal senso vanno letti i rinnovi di mister Inzaghi, di capitan Lautaro Martinez e del vice capitano Nicolò Barella. Ancora prima del termine dello scorso campionato, il direttore sportivo Beppe Marotta ha piazzato due colpi degni di nota, entrambi a parametro zero.

Piotr Zielinski in mezzo al campo e Mehdi Taremi in attacco sono due innesti di caratura internazionale che sarebbero titolari fissi in molte squadre di livello e che Inzaghi ha il privilegio di poter utilizzare in un turnover che il fitto calendario rende necessario.

A giugno è avvenuto il cambio societario, con la nuova proprietà americana degli Oaktree che ha imposto un cambio di visione, chiedendo ai propri dirigenti di iniziare a pensare al futuro, individuando profili da far crescere e su cui costruire le fondamenta dell’Inter delle prossime stagioni.

La rottura del crociato mette nei guai l’Inter, Marotta è disperato

E così sono stati definiti gli accordi con Josep Martinez e Tomas Palacios. Il portiere spagnolo farà da vice a Sommer, prima di diventare il numero 1 dei nerazzurri a partire dalla stagione 2025-26. Il centrale argentino è una delle migliori promesse a livello internazionale nel suo ruolo.

Un altro giovane talento argentino è Valentin Carboni che l’Inter ha deciso di mandare in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi per consentire lui un minutaggio maggiore e agevolarne la crescita. Un’operazione dal valore di 40 milioni, nel caso di riscatto da parte del club francese. Nessuno si aspettava però che la sua esperienza in Ligue 1 dovesse concludersi così velocemente.

Carboni è pronto per operarsi, ha seguito il consiglio di Messi

Il classe 2005 si è, infatti, rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che lo costringe a stare lontano dal campo per tutta la stagione.

Carboni ha iniziato la fase di cura, a cui seguirà quella di riabilitazione. Presto è atteso l’intervento chirurgico che avverrà a Barcellona, sotto consiglio di Lionel Messi che ha molto a cuore il futuro del compagno di Nazionale.