Vieni a gennaio, sei titolare: 20 milioni sbloccati da Oaktree | Trattativa chiusa

L’Inter ha messo nel mirino il primo colpo per gennaio, l’organico di Inzaghi è rinforzato con uno dei titolari fissi del campionato italiano

In attesa del ritorno in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, la dirigenza dell’Inter sta studiando i profili ideali per rinforzare l’organico già nel mercato di gennaio e lanciare la corsa alla conquista del secondo scudetto consecutivo e per cercare di andare più avanti possibile in Champions League. Un trittico importante quello che attende gli uomini di Inzaghi che affronteranno Roma e Juventus nelle prossime due giornate di campionato, con, nel mezzo, la sfida contro lo Young Boys in trasferta da non fallire.

La rosa è competitiva in tutti i reparti ma Oaktree ha chiesto a Beppe Marotta di progettare un ricambio generazionale per non farsi trovare impreparati di fronte al calo di rendimento di alcuni senatori.

In tal senso vanno visti gli investimenti compiuti nella campagna acquisti di quest’estate nei confronti del portiere spagnolo Josep Martinez e del centrale argentino Tomas Palacios, entrambi ancora in attesa del loro debutto ufficiale con la nuova maglia.

Il prossimo rinforzo di Beppe Marotta dovrebbe essere, invece, destinato a un posto da titolare data l’affidabilità e l’esperienza già accumulata nel nostro campionato dove ha giocato sempre in queste prime sette partite della nuova stagione.

L’Inter si rinforza a gennaio con un profilo di enorme prospettiva, partirà titolare?

Questo è Jaka Bijol. Il centrale, di 25 anni, è stato designato come erede di Francesco Acerbi, in scadenza a fine anno e destinato a lasciare l’Inter. Lo sloveno ha giocato da protagonista anche l’Europeo con la propria Nazionale e sta contribuendo all’ottimo inizio di campionato dell’Udinese.

Il contratto che lo lega ai friulani scade nel 2027 e può arrivare ad Appiano Gentile per circa 20 milioni. Da sottolineare anche l’interesse da parte del Napoli che a luglio ha già soffiato ai nerazzurri Alessandro Buongiorno.

Oaktree e Marotta non hanno dubbi: è Bijol l’uomo giusto per la difesa dell’Inter

La dirigenza vorrebbe ingaggiarlo già a gennaio per consentire lui un adattamento alla nuova realtà, schierando titolare in campionato e consentendo lui un percorso di crescita più lineare.

Un investimento importante per il mercato invernale ma tutti i vertici del club sono rimasti colpiti dalle sue prestazioni, avendolo anche monitorato dal vivo in occasione del match di tre settimane fa disputato alla Dacia Arena.