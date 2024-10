Il Milan soffia l’attaccante nerazzurro: colpo basso a Marotta | Cambio di maglia deciso

Parte l’assalto dei rossoneri. Il Milan è deciso a mettere a segno un colpo e ad assicurarsi l’attaccante che vuole Marotta.

Dopo più di un mese dall’inizio della nuova stagione di Serie A, il tema del calciomercato torna ad essere bollente tra i tifosi, gli addetti ai lavori e gli appassionati. Sono numerose le squadre che non stanno rendendo come ci si aspettava e dunque in molti casi si ritorna a parlare di eventuali rinforzi e nuovi arrivi.

È sicuramente questo il caso del Milan che, dopo una partenza in campionato altalenante, si trova ora in una posizione anonima della classifica. Aspettative in parte tradite – almeno fino a questo momento – da una squadra che non sembra poter competere con le grandi.

Ecco perché ora i rossoneri vorrebbero proiettarsi già nel futuro, provando ad assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio europeo. Il Milan ci prova seriamente e perseguendo questo colpo si cerca di soffiare l’attaccante al nerazzurro Marotta.

L’obiettivo del Milan

Nonostante il calciomercato sia ancora chiuso, il Milan sembra sapere molto bene cosa cercare: un nuovo attaccante. Ecco perché a Milanello si parla sempre più spesso di Jonathan David. L’attaccante canadese e giocatore del Lilla è accostato ai rossoneri da tempo e ora si potrebbe fare sul serio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero presto inserirsi nella corsa per assicurarsi il 24enne. Molto dipenderà dal futuro di Tammy Abraham, in prestito dalla Roma. L’attaccante inglese non ha convinto e dunque il Milan potrebbe provare e portare a casa l’attaccante del Lilla.

Soffiato a Marotta

Per poter iniziare una trattativa Ibrahimovic e il resto della dirigenza sono ben consapevoli che servirà una grande capacità economica. La squadra francese chiede almeno 25 milioni di euro per poter firmare il trasferimento e il Milan ci pensa.

I rossoneri sembrano decisi a voler battere la concorrenza dell’Inter e soffiare l’attaccante a Marotta. David è infatti uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Ma non solo i nerazzurri: sull’attaccante canadese ci sono anche big europee come il Barcellona e l’Atletico Madrid, mentre un interesse potrebbe esserci anche dalla Premier. Dunque i prossimi saranno mesi decisivi per scoprire quale sarà il futuro dell’attaccante canadese.