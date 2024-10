Voglio giocare di più: Inter su tutte le furie | Intervista in nazionale folle

Inzaghi viene a saperlo così e resta senza parole. Richiesto l’intervento immediato della società: pronta la soluzione per rimediare.

La squadra campione d’Italia in carica, l’Inter, è sicuramente tra le squadre che maggiormente deve dimostrare di indossare il tricolore con grande rispetto e onore. I nerazzurri, guidati ancora una volta dalle mani sagge di Simone Inzaghi, stanno lavorando in lungo e in largo, dimostrando di avere ottime elementi presenti in squadra.

Considerando il match di Nations League tra Italia e Belgio, sicuramente si è messo in risalto il terzino Federico Dimarco che proprio con il tecnico piacentino è esploso letteralmente nel calcio che conta.

Beppe Marotta, insieme a tutto il suo entourage, può ritenersi estremamente soddisfatto della squadra che ha costruito in questi anni e che ha consegnato all’allenatore. Sicuramente, rispetto allo scorso anno, in Serie A ci sarà da sgobbare di più.

Napoli e Juventus su tutte non stanno a guardare e le partite e la classifica parlano chiaro. Allo stesso tempo, l’Inter deve ben figurare in Champions League dove due edizioni fa è riuscita ad arrivare alla finalissima persa contro il Manchester City di Pep Guardiola.

I colpi di Marotta

Inzaghi ha ancora il dente avvelenato e vuol fare di tutto affinché i suoi ragazzi possano portare a casa l’ambito trofeo, anche se non sarà una missione semplice. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno dire anche un’altra cosa importante: la rosa è stata rinforzata con criterio. Per chi si aspettava colpi da fuochi d’artificio, Marotta non ci ha mai abituati a questo.

Si lavora sempre con grande serietà e meticolosità affinché si facciano investimenti a parametro zero o acquistando cartellini di giocatori importanti. Bisogna sempre ragionare con la testa, motivo per cui Marotta è considerato tra i dirigenti più apprezzati nel mondo. Piotr Zieliński e Mehdi Taremi su tutti stanno dimostrando di essere degli ottimi elementi che ogni volta che vengono chiamati in causa danno il loro contributo in maniera imponente.

“Voglio giocare di più”: Dumfries non ne fa più mistero

Ora però sembrerebbe che ci sia un calciatore che durante il ritiro con la Nazionale per gli impegni di Nations League abbia voluto dire la sua proprio sul suo percorso con l’Inter. Stiamo parlando del terzino olandese Denzel Dumfries. In conferenza stampa con l’Olanda ha parlato del suo contratto che è in scadenza nel giugno del 2025: “Spero che venga completato il prima possibile. Sembra buono, spero di poter firmare il prima possibile Ho giocato poco, quindi devo ancora rinnovare il contratto. Ovviamente voglio giocare di più.”

Dalle sue parole, riportate anche da tuttomercatoweb.com, il calciatore ha messo in risalto anche la volontà di essere impiegato con maggiore frequenza dall’allenatore Simone Inzaghi.