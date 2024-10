Thuram, spunta la clausola: per 80 milioni in serie A | Tifosi sconvolti

Il calciatore nel mirino di un grande club. Per Thuram potrebbe esserci una pesante offerta da 80 milioni di euro.

Dopo un inizio non troppo convincente, l’Inter sembra aver trovato definitivamente il suo ritmo e inizia a macinare vittorie sia in Serie A che in Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno infatti messo in fila due vittorie di seguito dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e ora si trova al secondo posto dietro ad uno straordinario Napoli.

Chi si aspettava un Inter in grande spolvero dopo la debacle contro il Milan non sarà di certo sorpreso dalle prestazioni di uno dei giocatori fondamentali per i Nerazzurri: Marcus Thuram.

L’attaccante francese è infatti riuscito a piazzarsi al primo posto dell’attuale classifica dei marcatori in Serie A e continua a macinare reti. Un andamento che gli ha permesso di diventare uno dei calciatori più ambiti delle squadre europee. Per lui si parla già di un’offerta da 80 milioni di euro.

I numeri di Thuram

Dopo una stagione estremamente positiva, Marcus Thuram ha deciso di rilanciare con grande stile, diventando il capocannoniere in una squadra in cui l’attaccante di riferimento è Lautaro Martinez. Il calciatore francese ha infatti offerto prestazioni sensazionali durante queste prime partite di campionato, diventando indispensabile per il gioco di Inzaghi.

A Miano si godono l’attaccante francese, divenuto leader dello spogliatoio. Il 27enne ha infatti caratterizzato il suo avvio di stagione grazie a 7 gol messi a referto in 8 partite. Un bilancio estremamente positivo che ha attirato l’attenzione di moltissime squadre anche di serie a.

Tutti vogliono Thuram

Il calciatore francese è dotato di grande forza fisica, ma è anche veloce e presente un’ottima capacità di visione di gioco. Caratteristiche che lo rendono ideale per tutte le grandi squadre e non è un caso che si inizi a parlare di un possibile interesse da parte del Paris Saint Germain.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com vi sono delle conferme secondo cui la società francese sarebbe interessata all’acquisto del francese. L’Inter lo vorrebbe blindare, ma un’offerta di circa 80 milioni di euro potrebbe convincere Marotta e Ausilio. Ad oggi il Psg non sembra intenzionato a fare un’offerta nel breve termine, ma l’eventuale partenza di Randal Kolo Muani potrebbe riaprire i giochi.