Inzaghi ne fa fuori due in difesa: via gli over 30 | Addio a zero

L’Inter è chiamata al ringiovanimento in difesa, due over 30 sono pronti a lasciare a zero i nerazzurri al termine di questa stagione

Tra le prerogative della nuova proprietà Oaktree c’è quello di mettere in atto nelle prossime sessioni di mercato un ricambio generazionale nell’organico dell’Inter. Con il beneplacito di Beppe Marotta e di mister Inzaghi, i nerazzurri cambieranno progressivamente pelle, con l’obiettivo di ingaggiare i profili più adatti per mantenere alto il livello tecnico della squadra che ha vinto lo scorso campionato e che la stagione precedente è arrivata in finale di Champions League.

In attacco il futuro è nei piedi di Valentin Carboni, stella classe 2005 che è stato girato in prestito al Marsiglia di De Zerbi e che ha già debuttato con l’Argentina con cui ha vinto la Copa America. Ha numeri da top player e può seguire le orme del connazionale Lautaro Martinez.

Gli esterni possono contare sulla corsa di Buchanan mentre la porta è stata blindata con Josep Martinez, reduce da un’ottima prima stagione in Italia tra le fila del Genoa.

Ma è in difesa che gli interventi di ringiovanimento sono e dovranno essere più massicci. Bisseck è stato un acquisto davvero azzeccato e ha già dimostrato di meritarsi un posto da titolare, mentre Tomas Palacios è una scommessa che avrà bisogno di tempo.

Cambio generazionale in vista nel reparto arretrato dell’Inter, Inzaghi lascia partire due senatori

Dovrebbe essere l’ultima stagione all’Inter sia per Acerbi che per de Vrij, entrambi in scadenza di contratto, e con un’età anagrafica tale da non ipotizzare il rinnovo.

La dirigenza dovrebbe puntare su profili di prospettiva che possano garantire subito la tenuta della linea difensiva, con l’azzurro Alessandro Bastoni che avrà la responsabilità di fare loro da chioccia.

Chi è l’obiettivo primario per rinforzare e ringiovanire la difesa dell’Inter

Tra i nuovi difensori dell’Inter del futuro in cima alla lista c’è Jaka Bijol, in forza all’Udinese e titolare fisso in questo inizio di stagione dei friulani. Ha già maturato una certa esperienza nel campionato italiano, sa giocare con la difesa a tre, è anche pericoloso sulle palle inattive.

I bianconeri chiedono almeno 20 milioni, una cifra sostenibile per le casse dell’Inter che spera di poter avere più introiti possibili dalla Champions, per evitare di dover cedere qualche pezzo pregiato della rosa al fine di proseguire questo processo di abbassamento dell’età media.