Lascia l’Inter e approda al… Milan: tifosi sconvolti dal cambio di maglia

Il tecnico dei nerazzurri non accetta un simile affronto: questa volta la situazione ha del paradossale. Lascia il club senza parole.

I rapporti tra Milan e Inter non sono mai stati così semplici. È vero che sono le due squadre principali della Lombardia ma negli anni a pestarsi i piedi sono state sempre in prima linea. Ricordiamo che sia in parti dirette che in parti inverse, molti sono stati calciatori (soprattutto i metronomi del centrocampo) a lasciare una squadra per raggiungere l’altra.

Partiamo dal fenomeno Ronaldo che, negli anni ’90, ha vestito in maniera gloriosa (seppur con diversi infortuni) la maglia nerazzurra dell’Inter. Ormai, quando aveva già dato tanto al calcio, seppur con quelle difficoltà fisiche che ne hanno contraddistinto il cammino, prima del ritiro negli anni 2000 ha indossato la maglia del Milan.

Qui, ha portato con sé discreti risultati pur non lasciando il segno come i tifosi speravano o quantomeno si auguravano. Una menzione speciale va fatta anche per Andrea Pirlo. Quest’ultimo, infatti, come ormai è noto a tutti, iniziò dapprima nell’Inter dove però non sembrava aver trovato la sua dimensione migliore.

Successivamente, è approdato in casa rossonera dove ha ricevuto lo slancio ideale per raggiungere la Juventus che è stata la sua patria fino al ritiro. Anche Zlatan Ibrahimović è stato sicuramente tra gli esempi più lampanti di questo passaggio da Inter a Milan.

Da Zlatan ad Hakan

Sebbene in passato abbia trionfato e non poche volte con la casacca nerazzurra, è con i rossoneri che ha trovato la sua consacrazione più da dirigente che da calciatore. Infatti, attualmente insieme a Furlani e Moncada, si occupa dell’aspetto dirigenziale del Milan con grande passione e professionalità.

Negli ultimi anni, invece, uno è stato il centrocampista che ha fatto davvero discutere e non poco. Stiamo parlando del turco Hakan Çalhanoğlu che, dopo aver concluso il contratto con i rossoneri a parametro zero, ha deciso di accettare l’offerta nerazzurra, dove è esploso letteralmente.

Lascia l’Inter (al palo): Maldini vicino al Milan

Quest’ultimo, infatti, si ritrova ad oggi ad essere tra i centrocampisti più apprezzati al mondo, grazie anche alle intuizioni tattiche di Simone Inzaghi. Ora sembra che questo continuo pestarsi sia vivo e nitido più che mai.

Infatti, ci sarebbe un altro grande talento scuola Milan che attualmente veste la casacca del Monza di Alessandro Nesta. Potrebbe essere adocchiato da Beppe Marotta e da Inzaghi. Stiamo parlando del centrocampista offensivo Daniel Maldini che, dopo l’esperienza allo Spezia e all’Empoli, ora sembra aver trovato la consacrazione giusta. Stando al sondaggio di calciomercato.it, per il suo futuro però sembra esserci solo una squadra: il Milan.