Altro che Kalulu: Giuntoli si prende il capitano rossonero | Tifosi in rivolta

Cristiano Giuntoli ci ha preso gusto, dopo Kalulu ha messo nel mirino il leader del Milan, può essere il gran colpo in entrata dell’estate prossima

Cristiano Giuntoli è da un anno il direttore sportivo della Juventus. Quest’estate ha rivoluzionato con la campagna acquisti la rosa dei bianconeri, mettendo a segno una serie di colpi che hanno indebolito le dirette concorrenti al vertice della classifica. Dall’Atalanta, campione in carica in Europa League, ha prelevato Teun Koopmeiners, il colpo in mezzo al campo tanto bramato dalla società di Torino e che può aiutare a compiere un definitivo salto di qualità tecnico in un reparto che era privo di profili di una classe simile.

Dalla Fiorentina è arrivato Nico Gonzalez, un ingaggio economicamente oneroso ma relativo a un esterno d’attacco che conosce bene il campionato italiano, che è stato protagonista nella vittoria in Coppa America della sua Argentina e che ha numeri importanti, tanto da arrivare con i toscani anche in doppia cifra.

Giuntoli ha battuto per due volte la concorrenza dell’Inter riguardo a due difensori di assoluta prospettiva. A gennaio ha ingaggiato dal Lille Tiago Djalò che aveva già un accordo con i nerazzurri, mentre a luglio ha soffiato a Marotta il terzino Juan Cabal, tra i migliori del girone di ritorno dell’Hellas Verona.

Per completare il reparto arretrato il direttore sportivo bianconero ha trovato l’accordo per un prestito annuale con il Milan per Pierre Kalulu, con il riscatto fissato a 14 milioni che potrebbe avvenire, soprattutto alla luce dell’ottimo impatto che il centrale ha avuto in questo inizio di avventura alla Continassa.

La Juventus prova a concludere un altro colpo in entrata dal Milan

Ma Kalulu potrebbe non essere l’unico affare che Giuntoli andrebbe a imbastire con i rivali del Milan. Il sogno proibito per la fascia è Theo Hernandez, la cui situazione è parecchio in bilico. Dopo le polemiche relative al rigore sbagliato e all’espulsione ricevuta a Firenze, sono tornate le voci di un suo probabile addio.

Stando a quanto scrive SportMediaset, al momento ci sono tanti club che stanno parlando con l’agente Manuel Quilon, come il Bayern Monaco, che può perdere Alphonso Davies in scadenza di contratto, il Chelsea di Enzo Maresca ed il Paris Saint Germain.

Theo rischia di andare in scadenza di contratto

Il contratto di Theo con il Milan scade a giugno 2026 e, in caso di mancato rinnovo, la sua cessione sarà obbligatoria la prossima estate. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni ma potrebbe scendere se il giocatore manifestasse il desiderio di cambiare casacca.

I terzini non mancano in casa Juventus. La fascia sinistra può contare sulla corsa e la duttilità di Cambiaso ma Theo Hernandez è un nome che piace molto e per cui Giuntoli ha intenzione di premere.