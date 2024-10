C’è la frattura: altro top player infortunato | Thiago Motta perde mezza squadra

Altro infortunio in casa Juventus, il giocatore ha subito una frattura, Thiago Motta è in totale emergenza, ecco come correrà ai ripari

Tanta sfortuna per la Juventus che è alle prese con diversi infortunati. L’assenza più pesante è quella che riguarda Gleison Bremer. Il centrale brasiliano e leader del reparto arretrato dei bianconeri si è fatto male nei minuti iniziali del match di Champions League giocato a Lipsia e sarà costretto a uno stop di ben sei mesi. Thiago Motta farà ricorso alla duttilità di Kalulu e di Danilo e non è escluso l’inserimento in prima squadra di un difensore della Next Gen, da Alessandro Citi a Pedro Felipe.

Nella stessa partita disputata in Germania si è fermato per un problema muscolare anche Nico Gonzalez, il cui rientro dovrebbe avvenire in occasione dello scontro diretto che andrà in scena domenica 27 ottobre contro l’Inter di Inzaghi.

Per questa sfida di cartello dovrebbe tornare a disposizione anche Timothy Weah, utilizzato come jolly nel reparto offensivo dall’allenatore. Ancora fuori almeno sino a inizio 2025 Milik che è fermo ai box da giugno e ha subito di recente una nuova operazione chirurgica.

Ma la lista, purtroppo, non è finita. Nell’ultima gara di campionato, pareggiata in casa contro il Cagliari, si è fermato anche l’acquisto più oneroso della sessione estiva di Cristiano Giuntoli.

Nuovo infortunato in casa Juventus, ecco cosa emerge dagli accertamenti dei medici bianconeri

Teun Koopmeiners ha riportato dei problemi respiratori che hanno impedito lui di ritornare in campo dopo l’intervallo. In queste ore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti al JMedical per conoscere meglio l’entità del dolore alla costola.

Gli esami diagnostici avrebbero evidenziato la presenza di una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso che decreteranno i tempi di recupero.

Koopmeiners rischia di saltare la partita contro l’Inter, Motta corre ai ripari

Dalle indiscrezioni emerse è già trapelato il rischio di uno stop più lungo del previsto, che costringerebbe Koopmeiners ai box per più partite, forse addirittura per il big match contro l’Inter del 27 ottobre.

Il classe 1998 è stato titolare nelle ultime gare ma non era ancora riuscito a segnare la prima rete con la sua nuova maglia. Motta dovrebbe promuovere in quel ruolo Douglas Luiz, con i giovani talenti Yildiz e Mbangulà sugli esterni, a supporto della punta centrale Dusan Vlahovic.