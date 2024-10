Salta Inter-Juve: Thiago Motta sotto accusa | Troppi infortuni in casa bianconera

Altra assenza pesante in casa Juventus, Thiago Motta dovrà fare a meno di un titolare per lo scontro diretto contro l’Inter

La Juventus non sta vivendo un periodo favorevole per quanto riguarda gli infortuni. Dopo il rientro di Francisco Conceicao, subito decisivo in Champions, Thiago Motta ha perso per almeno metà stagione uno dei baluardi della difesa come il brasiliano Gleison Bremer.

In attacco è indisponibile invece Nico Gonzalez, il cui ritorno in campo è previsto per fine mese. Ancora fuori Milik, operato di recente e costretto a rimandare il rientro a inizio 2025, con Vlahovic chiamato a fare gli straordinari.

Dopo la sosta Thiago Motta spera di riaggregare in gruppo anche Weah, alle prese sempre con il guaio alla caviglia che si trascina dietro da alcune settimane.

Oltre alla gara contro la Lazio al rientro dopo gli impegni delle Nazionali, i bianconeri dovranno tornare in campo in Champions con lo Stoccarda prima dello scontro diretto il 27 ottobre contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter.

Il top player della Juventus rischia di saltare lo scontro diretto contro l’Inter

L’allenatore spera di avere a disposizione per quella partita così importante Teun Koopmeiners che è stato convocato dall’Olanda per gli impegni in Nations League ma non potrà scendere in campo con gli orange a causa di un infortunio che gli ha impedito di giocare il secondo tempo contro il Cagliari.

Koop è alle prese con una costola incrinata, era uscito domenica a causa di difficoltà nella respirazione. Dopo qualche giorno di riposo, saranno valutate meglio le sue condizioni ma non è ancora chiaro quanto dovrà fermarsi. Un investimento importante quello della dirigenza, non ripagato del tutto fino a qua a livello di prestazioni fornite.

Thiago Motta deve trovare una soluzione per rimediare all’emergenza infortuni

Cristiano Giuntoli ha lavorato quest’estate, in sinergia con il mister, nel creare un organico che fosse in grado di fronteggiare a un calendario denso di gare da disputare. Non era stato preventivato, però, un numero già cospicuo di indisponibili per problemi fisici.

Thiago Motta ha dimostrato di avere il coraggio di lanciare i giovani talenti della Next Gen e non è da escludere che la lista degli esordienti possa ampliarsi nei prossimi mesi, nonostante il rendimento negativo dei bianconeri in Lega Pro, nei bassifondi della classifica e penalizzati da una linea difensiva che sta mostrando gravi lacune.