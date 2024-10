Maledetta sosta, infortunio per il titolare: Inzaghi ne perde un altro

La maledizione degli infortuni in Nazionale non cessa di esistere: Inzaghi su tutte le furie, perde un altro giocatore

Nonostante la nuova stagione sia iniziata solamente da un paio di mesi, le competizioni per club hanno dovuto già fermarsi 2 volte per le Nazionali. In quest’occasione la sosta iniziata in questa settimana prevede che si giochino i match dei gironi di Nations League.

La competizione è nata nel 2018, in sostituzione alle amichevoli tra le Nazionali ritenute troppo noiose dagli spettatori. Non è certamente il torneo più amato dato che non ha blasone rispetto alla Copa America, agli Europei e al Mondiale, ma è sicuramente più stimolante per i calciatori che ambiscono alla vittoria del trofeo finale.

L’idea di crearla va data a Michel Platini, ex presidente dell’ente continentale, che era ampiamente d’accordo con i tifosi dato che c’era spesso un dislivello in campo evidente e un numero di sostituzioni così elevato che spezzavano il ritmo della partita.

L’obiettivo era aumentare il tasso tecnico nelle partite e di incastrarla alla perfezione all’interno di un calendario già fitto di suo e ci sono riusciti facendola disputare con cadenza biennale. Ad oggi, in 3 edizioni differenti ha avuta 3 vincitori diversi: Portogallo, Francia e Spagna.

Troppi infortuni

Per quanto possa aumentare il tasso tecnico e di spettacolarità, aumentare il numero di partite non fa altro che danneggiare la salute fisica e mentale dei calciatori. Non a caso, dato il poco riposo avuto a disposizione per gli impegni internazionali in estate e l’inizio delle nuova stagione, molti calciatori hanno subito infortuni gravissimi.

È un evento che va avanti da anni, da quando i calendari non hanno mai uno spazio libero i calciatori continuano a dare forfeit ed oramai non è più un caso. Nonostante la vicenda sia condannata dai calciatori e dai tifosi stessi la situazione non cambia, anzi peggiora, procedendo verso una direzione tutt’altro che sostenibile.

Altro indisponibile

L’Inter di Simone Inzaghi continua ad avere problemi nella zona di centrocampo. In attesa che Nicolò Barella recuperi dall’infortunio muscolare rimediato nel Derby della Madonnina contro il Milan di Paulo Fonseca, un altro centrocampista è andato ko.

Si tratta di Kristjan Asllani, classe 2002, andato in ritiro con l’Albania. La Nazionale ha comunicato che si sta allenando a parte per problemi muscolari e che sarà costantemente monitorato dallo staff medico per capirne l’entità. Nonostante le prestazioni in campionato tutt’altro che eccelse è un uomo di cui Inzaghi necessita, con la speranza da parte del mister che non sia nulla di grave e torni a disposizione per il rientro alla Pinetina.