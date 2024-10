Torna dall’infortunio contro l’Inter: recupero lampo | L’allenatore torna a sorridere

Il mister non avrebbe potuto ricevere notizia migliore: il top player ritorna disponibile per la sfida contro i nerazzurri

Nelle ultime stagioni il livello della Serie A sta aumentando esponenzialmente. Ogni squadra, anno dopo anno, migliora sia nei risultati che nell’organico, aumentando il tasso tecnico e di spettacolarità di un campionato che fino a poco tempo fa aveva perso il suo blasone.

Il fatto che tutte si siano rinforzate e che sia aumentata la competitività fra le squadre non fa altro che rendere impossibile pronosticare un vincitore. Basti pensare che nelle ultime 5 stagioni hanno conquistato il titolo 4 società diverse: 1x Juventus, 2x Inter, 1x Milan, 1x Napoli.

L’ultimo campionato di Serie A è stato vinto dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Nonostante le rivali ci abbiano provato fino alle ultime giornate, il Biscione ha tenuto testa a chiunque, terminando la stagione con il miglior attacco e la miglior difesa.

Nella nuova, iniziata da metà agosto, c’è stata la conferma di quanto accaduto negli anni precedenti. È così equilibrato il livello tra le varie squadre che è complicatissimo pronosticare chi alzerà il trofeo alla conclusione delle 38 partite disputate.

Big match in arrivo

Il campionato è momentaneamente fermo per la seconda sosta di questa stagione. I calciatori sono stati convocati dalle proprie Nazionali per disputare la Nations League, torneo ideato da Michel Platini ed avviato nel 2018 per sostituire le amichevoli tra Nazionali.

I club ed i tifosi sono però già proiettati all’ottava giornata di campionato, che tra le 10 partite da disputare vede 2 fondamentali big match: la partita all’Allianz Stadium tra la Juventus di Motta e la Lazio di Baroni e il match all’Olimpico tra la Roma di Juric e l’Inter di Inzaghi.

Recupero lampo

Ennesimo stop fisico per Paulo Dybala, di natura muscolare. L’attaccante argentino ha dato forfait durante la rifinitura prima della trasferta di Monza, saltando anche il ritiro con l’Albiceleste. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, il che implica che la sua mancata presenza in campo sia stata decisa unicamente in maniera precauzionale.

Per la partita contro l’Inter in programma domenica 20 ottobre alle 20.45 ci sarà e da titolare. I tifosi giallorossi sperano che il loro top player gli faccia ottenere un risultato positivo contro una delle migliori squadre del campionato e che non abbia la testa già proiettata al mercato di gennaio, date le tante voci che circolano sul suo conto, sopratuttto quelle provenienti dalla Turchia.