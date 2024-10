In nazionale da infortunato: Inzaghi è su tutte le furie | Il giocatore vuole partire

Il tecnico dell’Inter non accetta un simile affronto. Il suo pupillo se ne frega e segue la nazionale: scintille nello spogliatoio.

Dopo l’importante vittoria in campionato contro il Torino di Vanoli, i nerazzurri non vogliono fermarsi più. Al momento, però, la capolista è il Napoli di Antonio Conte. La società partenopea, in solitaria, si gode il primato rispetto alla scorsa annata deficitaria.

Simone Inzaghi, dal canto suo, non può rimproverare nulla alla sua squadra: ben sta figurando anche in Europa, in Champions League. Rispetto ai nerazzurri, infatti, la società del presidente Aurelio De Laurentiis, è solo impegnata in Serie A e in Coppa Italia.

Beppe Marotta, insieme al resto della dirigenza, ha svolto un lavoro certosino durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. I meriti, senza ombra di dubbio, sono anche dei calciatori importanti che stanno dando sempre più lustro alla rosa attuale.

Il lavoro condotto negli ultimi anni, dal tecnico piacentino e dalla società in toto, ha portato frutti davvero imponenti. I rinnovi di contratto dell’allenatore e di Lautaro Martinez, di certo non sono notizie di poco conto, anzi. C’è la dimostrazione di voler lavorare sodo e con punti di riferimento di tutto rispetto.

Tormento in casa Inter

Come in ogni società che si rispetti, anche in quel della Pinetina, possono esserci malumori non per forza dovuti al rendimento della squadra o a scintille di vario genere. In casa Inter si respira aria serena, ma non troppo.

Le motivazioni di tale dissenso sarebbero da ricondurre agli impegni con le rispettive nazionali da parte dei tesserati delle varie squadre di calcio, e l’Inter ne fa parte. Inzaghi, infatti, è molto preoccupato per lo status di alcuni suoi campioni. Nonostante la sua volontà di trattenerli in rosa, sembra proprio che le cose prenderanno una piega diversa.

Inzaghi è su tutte le furie: Thuram parte con la Francia

Il bomber francese, Marcus Thuram, durante l’ultimo match casalingo vinto contro i granata ha riportato un infortunio, non di poco conto. Stando a quanto riportato da L’Equipe, i test non hanno riportato nessuna lesione ai legamenti. Per l’attaccante dell’Inter, quindi, non ci sarebbero alcune preclusioni affinché possa raggiungere i connazionali nel ritiro con la Francia.

Sicuramente, la sua scelta, non sarà presa con grande leggerezza o tranquillità dalla società. Le soste per i match delle nazionali, negli ultimi tempi, hanno creato non pochi malumori. Gli infortuni e le varie problematiche a seguito, hanno più volte mandato in tilt squadre e allenatori. La Nations League chiama e (quasi) tutti rispondono presente.