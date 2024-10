Altro crociato rotto in Serie A: giocatore in lacrime | Stagione finita

La sfortuna colpisce ancora, ennesimo infortunio al ginocchio: nella sua miglior stagione è costretto a fermarsi, stagione finita

L’Inter di Simone Inzaghi non ha iniziata il suo campionato nel migliore dei modi, ma non molla assolutamente la presa. Grazie alla vittoria conseguita nella settima giornata del campionato di Serie A, vola al secondo posto in classifica, a –2 punti dal Napoli di Antonio Conte.

Il successo è stato conseguito a San Siro contro il Torino di Vanoli, la squadra rivelazione di questo campionato. Una partita giocata ad un’intensità così alta dal primo all’ultimo minuto, che ha resa complicata fare pronostici.

I nerazzurri si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie alla straordinaria tripletta di Marcus Thuram, il vero trascinatore del Biscione da inizio stagione. Un bottino che gli fa anche recuperare immediatamente posizioni nella classifica marcatori, agganciando Retegui, anche lui protagonista di una tripletta in Atalanta-Genoa, a 7 reti totali.

Per i granata hanno marcato il tabellino Duvàn Zapata, in uno dei momenti migliori a livello realizzativo della sua carriera e Nikola Vlašić su calcio di rigore che ha riaperto la partita e le speranze per il Toro, vanificate al fischio finale dell’arbitro Marcenaro.

Gravi condizioni

La punta colombiana del Torino è uscita in barella ed in lacrime all’84‘ minuto di gioco. Al momento dell’infortunio, sia i compagni che gli avversari si sono preoccupati delle sue condizioni e alla sua uscita dal campo tutto lo stadio di San Siro si è riunito in un caloroso abbraccio per rincuorarlo.

Le prime sensazioni a caldo non erano per nulla incoraggianti, i volti dei presenti in campo destavano preoccupazione. Da sottolineare il gesto di Lautaro Martinez, che da capitano a capitano gli ha accarezzato il viso in segno di vicinanza. Si temeva infortunio grave e così è stato, confermato dagli esami strumentali svolti dai medici del club.

Stagione finita

Attraverso un comunicato sui propri canali social, il Torino ha reso ufficiali le sue condizioni: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata”.

Il classe 1991 ha addirittura subito una tripla lesione, la situazione è ancor più grave di quanto si temesse. Una delle sue miglior stagioni disputate in carriera non può che dichiararsi conclusa, il Torino dovrà proseguire senza la sua punta di diamante.