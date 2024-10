Ci servi per sei mesi: Balotelli sbarca in Serie A, contratto pronto e maglia da titolare

Balotelli esaudisce il suo desiderio: c’è il contratto, è pronto al ritorni in Serie A con una maglia da titolare

Nonostante sia fuori dai riflettori in quanto svincolato dopo aver terminato la sua seconda esperienza in Super Lig, all’Adana Demirspor, Mario Balotelli, uno dei migliori prospetti italiani degli ultimi 15 anni, continua a far parlare di sè.

La sua carriera è uno straordinario biglietto da visita. Ha iniziato nell’Inter dove si è egregiamente presentato al calcio mondiale ed ha vinto un Triplete, per poi passare al Manchester City, al Milan, al Liverpool, al Nizza, al Marsiglia, al Brescia, al Monza, al Sion e all’Adana Demirspor.

È il classico esempio di genio e sregolatezza. Super Mario, così soprannominato, è un calciatore dall’innato talento e dallo straordinario potenziale; caratteristiche che non è riuscito a sfruttare appieno, facendosi riconoscere più per gli eventi extra campo.

Ad oggi, intervistato da Dazn, si ritiene una persona nuova. Grazie ad un percorso con il suo psicologo avviato nel 2019 quando militava in Ligue 1, è riuscito a risolvere i suoi problemi personali e ad ottenere il pieno controllo di sè. Una notizia che fa felice tutti i suoi tifosi, che sono impazienti di rivederlo calcare il terreno di gioco.

Sguardo al futuro

Balotelli è pronto a ritornare a giocare ai massimi livelli. Ha avuto tante offerte dall’estero, in particolare una dalla Cina con uno stipendio spropositato ma il suo desiderio è sempre stato quello di restare in Italia e giocarsi nuovamente la possibilità di ottenere la maglia della Nazionale.

Vuole affidarsi al suo equilibrio ritrovato e alla sua maturazione ottenuta negli ultimi anni. Adesso ha 34 anni, certamente non è più un ragazzino, ma come da lui sostenuto ha ancora le possiblità e la mentalità per dare tanto al calcio e la sua motivazione può essere un’arma in più per molte squadre.

Cambio forzato

Il Quotidiano ha concentrato parte della sua sezione sportiva sul match tra Inter e Torino. La partita disputata a San Siro è terminata sul punteggio di 3-2, con tripletta di Marcus Thuram a favore dei nerazzurri e le reti di Duvàn Zapata e Nikola Vlašić per i granata.

Il Toro è in attesa dei risultati degli esami del suo Capitano, uscito in barella in lacrime all’84‘ di gioco. Si prospetta un infortunio grave che lo terrebbe fuori fino al termine della stagione ed è per questo che il presidente Cairo starebbe valutando l’acquisto di Mario Balotelli a parametro zero. Un’idea pazza, ma che potrebbe dare i suoi frutti dato che il classe 1990 ha una voglia matta di riprendersi la Serie A.