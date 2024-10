Chelsea scatenato: spesa alla Continassa | 70 milioni per l’attaccante bianconero

Il Chelsea sembra disposto a investire fino a 70 milioni per l’attaccante bianconero, Giuntoli è costretto a rinunciare di fronte a una cifra del genere

Una delle note dolenti di questo inizio di stagione della Juventus è Dusan Vlahovic. Il centravanti non sta convincendo e fa fatica a creare occasioni, a essere servito e a segnare. Dopo la doppietta rifilata alla seconda giornata a Verona sul campo dell’Hellas, non è riuscito più a timbrare il cartellino e ha avuto pochi palloni a disposizione. Tutti erano convinti che con il nuovo modulo e un reparto rinnovato avrebbe aumentato la propria pericolosità offensiva ma così non è stato.

Thiago Motta continua a spronarlo, convinto che possa migliorare e diventare decisivo. In allenamento si sta impegnando ma in campo si scoraggia dopo un errore e non va a cercare il passaggio, attendendo di capitalizzare il gioco dei compagni.

Al momento il tecnico bianconero non ha alternative in quel ruolo, dato che Milik è ancora in fase di recupero dall’infortunio che ha subito a giugno. Giuntoli ha investito sugli esterni e sul centrocampo, affidando a Dusan il peso dell’attacco.

Una responsabilità di cui il serbo è consapevole ma le risposte non sono soddisfacenti. Per questo il rinnovo di contratto, che scade nel 2026, potrebbe avvenire a cifre inferiori rispetto a quanto percepisce adesso.

Il Chelsea vuole investire fino a 70 milioni per il bomber, la Juventus resta al palo

Cristiano Giuntoli ed il suo staff stanno già sondando gli eventuali sostituto del classe 2000. In cima alla lista c’è Jonathan David del Lille, in scadenza nel prossimo giugno ed appetibile a parametro zero, con la probabile concorrenza dell’Inter da battere.

Accostato ai bianconeri anche il nome di Victor Boniface del Bayer Leverkusen ma il Chelsea è molto interessato alla punta del club tedesco, tanto da essere disposto a spendere 70 milioni. I Blues hanno disponibilità finanziarie maggiori rispetto alla Juventus che si troverebbe così costretta a rinunciare all’asta.

La Juventus e il Napoli hanno lo stesso obiettivo, ecco quale

La speranza della Juventus è che il Chelsea possa, alla fine, decidere di mettere sotto contratto Victor Osimhen, in prestito fino a giugno al Galatasaray in Turchia.

Il Napoli vorrebbe piazzarlo a una cifra pari o vicina ai 100 milioni e si augura che il nigeriano possa segnare molto nel campionato turco, in modo da non vedere svalutato il costo del suo cartellino.