Vieni a Barcellona con me: Szczesny se lo porta in Liga: addio Juve a gennaio

Il portiere polacco potrebbe convincere il suo ex compagno a seguirlo nel Barcellona. Ecco perché potrebbe dire addio a gennaio.

Nelle ultime ore si è fatta avanti in maniera insistente la voce secondo cui Szczesny potrebbe ripensarci sul suo addio al calcio e rispondere alla chiamata del Barcellona. Il terribile infortunio di Ter Stegen – che con ogni probabilità lo terrà fuori dal campo per tutta la stagione – ha costretto i dirigenti blaugrana a ritornare sul mercato.

Il Barcellona avrebbe infatti convinto Szczesny a ritornare sui suoi passi e a posticipare il ritiro dal calcio per almeno un altro anno. L’estremo difensore polacco, infatti, sembra essere la scelta migliore per i blaugrana e potrebbe presto decidere di dire di sì alla corte spagnola.

Tuttavia, il portierone 34enne potrebbe non essere l’unico “bianconero” ad approdare in Spanga. Szczesny potrebbe infatti convincere un giocatore molto importante della Juve a seguirlo nel Barcellona. Ecco di chi si tratta.

Lo porta con sé a Barcellona?

Non solo Szczesny. Anche Vlahovic potrebbe essere vicino al trasferimento al Barcellona. La notizia ha del clamoroso e per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma la possibilità di una cessione – anche nel breve termine – dell’attaccante serbo alla squadra spagnola non ha nulla di assurdo.

Vlahovic non sembra aver convinto dopo le prime prestazioni in campionato con la maglia della Juventus e da alcuni giorni si inizia a vociferare di una possibile scelta diversa da parte della società per quanto riguarda il reparto offensivo. Ecco quindi che Szczesny potrebbe diventare il primo sponsor del serbo per un eventuale trasferimento al Barcellona.

Addio già a gennaio

Ma non solo, perché il trasferimento di Vlahovic potrebbe arrivare prima del previsto. Il fortissimo attaccante serbo ha infatti il contratto in scadenza nel 2026. Sebbene manchi ancora del tempo prima del termine del contratto, il rischio per la Juventus di perderlo a zero – come d’altronde è successo anche con Chiesa – è più che concreto.

Ecco quindi che la Juve potrebbe far leva su questo nuovo asse Torino-Barcellona e provare a piazzare il colpo in uscita già a gennaio. In questo modo la Juve potrebbe avere delle entrate importanti (circa 50-60 milioni di euro) e liberarsi di un ingaggio che permetterebbe a Giuntoli di puntare su un altro attaccante.