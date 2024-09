Devi tornare per la Champions: ultimatum di Thiago Motta | O recupera o è fuori rosa

Thiago Motta lo vuole al top della condizione per la prossima gara di Champions League, è pronto anche a metterlo fuori rosa in caso di un mancato miglioramento

La Juventus è reduce da tre pareggi consecutivi a reti inviolate in campionato. Contro la Roma, l’Empoli e il Napoli i bianconeri non sono riusciti ad andare a segno e hanno creato poche occasioni per vincere, nonostante il dominio del possesso palla. Una carenza offensiva preoccupante e che è dovuta a un’incapacità di entrare con insistenza in area di rigore, ricorrendo in prevalenza ai tiri dalla distanza.

Il modulo dovrebbe agevolare il centravanti Dusan Vlahovic, con gli esterni che cercano di servirlo. I palloni giocabili sono stati davvero pochi per il serbo, sostituito all’intervallo del match contro i partenopei dello scorso weekend dopo aver toccato solo sei volte la palla in 45 minuti.

Al suo posto Thiago Motta si è trovato costretto a inserire in campo Weah che è andato al tiro nel finale, respinto in angolo da Buongiorno, e ha dialogato con maggiore efficacia con i compagni di reparto.

Un’involuzione preoccupante quello dell’attacco bianconero che deve migliorare per tentare la scalata al vertice e approfittando del fatto che nessun top club di A sia al massimo della condizione fisica.

Motta deve affidarsi a Vlahovic, non ha alternative vere al centravanti serbo

Thiago Motta non ha al momento alternative a Vlahovic, seppur fosse propenso a farlo sedere in panchina per motivarlo. Questo emerge dopo l’infortunio subito da Adzic nel riscaldamento del match contro il Napoli. Il giovane talento montenegrino ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a saltare la sfida di Genova contro i liguri di Gilardino.

Per il classe 2006 si tratta già del secondo infortunio da quando è approdato alla Continassa quest’estate. Potrebbe essere costretto a stare ai box anche per il prossimo impegno di Champions contro il Lipsia e per la partita contro il Cagliari in campionato. Il fisico fragile non aiuta e se dovessero ripresentarsi degli acciachi non è da escludere che possa finire fuori rosa.

Ancora indisponibili Conceicao e Milik, quando dovrebbero tornare in campo

Discorso analogo per Francisco Conceicao che Motta si augura di avere di nuovo a disposizione per la delicata trasferta in terra tedesca in Champions. L’esterno portoghese ha avuto appena il modo di debuttare in partite ufficiali con la sua nuova squadra prima di fermarsi per infortunio.

In fase di recupero anche Milik, il vero sostituto presente in rosa, al momento, di Vlahovic e il cui ritorno in campo presenta delle incognite, dato lo stop di diversi mesi.