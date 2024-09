Ritorna Maldini, tradimento in Premier League: tifosi sconvolti

I tifosi del Milan non credevano ai loro occhi quando hanno letto il nome di Maldini: è sbarcato in Premier League

Basta guardare le partite per capire che la Premier League è uno, se non il miglior campionato al mondo. Anche nella sua quinta giornata ha regalato spettacolo, con la classifica che si è aggiornata e ha dimostrata sempre oiù l’equilibrio tra le varie squadre.

Si parte da sabato con il Chelsea che ha stravinto sul West Ham per 3-0, terza vittoria di fila in trasferta per Maresca. Il Liverpool di Arne Slot ha vinto con lo stesso risultato contro il Bournemouth, mentre il Tottenham chiude 3-1 contro il Brentford.

L’Aston Villa di Unai Emery è oramai diventata una top del calcio inglese, vincendo anch’essa 3-1 contro il Wolverhampton, così come il Newcastle United contro il Fulham. Il Manchester United ha invece pareggiato 0-0 contro il Crystal Palace, risultato bugiardo dato che la partita si è giocata su alti ritmi e ci sono state occasioni da ambo le parti.

La scena però se l’è presa il match di quelle che vengono considerate da anni le due principali contendenti al titolo, l’Arsenal di Mikel Arteta ed il Manchester City di Pep Guardiola. L’allievo contro il maestro, i giovanissimi contro i veterani, che si danno battaglia nello scontro più atteso.

Scontro al vertice

La partita giocatasi all’Etihad Stadium non ha causata un secondo di noia agli spettatori. Il primo tempo è stata aperto dal solito ed implacabile Erling Haaland, oramai diventata una macchina da gol impressionante, pareggiato da Riccardo Calafiori, già amatissimo in Premier League e chiuso da Gabriel nel recupero.

I Gunners hanno però dovuto giocare tutta la seconda metà di gioco con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Trossard mentre i Citizens hanno dovuto fare a meno di Rodri, che a causa di un brutto infortunio ha terminato la stagione, ma hanno attaccato fino all’ultimo minuto, trovando la rete con John Stones al 98‘. Il match è così terminato sul risultato di 2-2, con il City che resta davanti, 13 punti contro 11.

Maldini in Inghilterra

I tifosi inglesi per l’aspetto fisico ed il ruolo paragonano spesso l’ex Bologna a Paolo Maldini. A forza di farlo, è davvero arrivato un Maldini in Premier League, all’Arsenal, che ha preso proprio il posto di Calafiori nel match di Carabao Cup del 25 settembre.

Si tratta di Maldini Kacurri, 18enne difensore centrale albanese, che ha esordito nella sfida vinta per 5-1 contro il Bolton nei sedicesimi di finale della competizione. I suoi genitori erano così innamorati calcisticamente dell’ex leggenda del Milan tanto da chiamarlo allo stesso modo, dandogli come nome Maldini anzichè Paolo. È il primo giocatore albanese della storia dell’Arsenal dato che l’ex capitano Granit Xhaka, ora in forza al Bayer Leverkusen, pur avendo origini in Albania ha scelto di giocare per la Svizzera, stessa situazione di Mustafi che però ha scelto la Germania.