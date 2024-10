Figuraccia dell’allenatore: insulti in faccia alla giornalista | Lite in sala stampa

Ennesima lite in sala stampa, l’allenatore litiga pesantemente con la giornalista: volano insulti pesantissimi

L’allenatore è uno dei ruoli più delicati all’interno di una società. La sua figura è quella che viene sempre posta sotto i riflettori e alla quale si affidano tutte le responsabilità, soprattutto quando la squadra va male e c’è bisogno di metterci la faccia nelle interviste post partita.

È colui che deve parlare per la propria squadra e per la propria società, è colui che deve dirigere ed inserire tutti i calciatori all’interno del suo schiacchiere ed è colui che deve ottenere risultati, altrimenti sarà il primo a lasciare la panchina.

A ciò si aggiunge l’obbligo di seguire costantemente i calciatori, condurre il mercato durante le sessioni estive ed invernali che valgono il futuro del club e studiare quotidianamente gli avversari da affrontare, così come le partite già disputate per imparare dagli eventuali errori commessi.

Insomma, fare il mestiere da allenatore è complicatissimo e sfocia in un enorme stress; non tutti riescono nel ricorprire quel ruolo, sia per capacità tecniche, sia perchè non sono in grado di sostenere tutto questo peso sulle proprie spalle.

Mantenere i nervi saldi

Quando si è ai massimi livelli e quindi si compete nelle competizioni più blasonate è inevitabile che la soglia del nervosismo salga alle stelle. Di conseguenza mantenere i nervi saldi è complicatissimo, soprattutto se non si ha il tempo di sbollire ma si viene coinvolti in una situazione ancora a caldo.

È ciò che non ha saputo fare Luis Enrique, ex allenatore della Roma, del Celta Vigo, del Barcellona e della Spagna e attualmente incaricato nel Paris Saint – Germain, che non ha saputo contenere la sua rabbia in seguito alla pesantissima sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal di Mikel Arteta.

Senza freni

Lo spagnolo ha sempre fatto parlare di sè. La maggioranza delle volte in positivo data la sua signorilità, ma nel post partita di Champions League ha litigato con una giornalista di Canal+ proveniente da Londra, Margot Dumont, rispondendo in maniera molto stizzita ad una sua semplicissima domanda.

Al quesito riguardante le sue scelte tattiche, soffermandosi sulla sorprendente esclusione di Ousmane Dembelè, lo spagnolo ha risposto dicendo che non avesse intenzione di spiegarglielo perchè non avrebbe capito. Non è certo famoso per farsi amare dai giornalisti ma poteva risparmiarsi una frase così infelice che non fa altro che far divenire sempre più amara una serata tutt’altro che da ricordare.