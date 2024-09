Le finali vanno vinte: Moratti distrugge Inzaghi | Frecciata pesantissima

L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti lancia una frecciata nei confronti di mister Inzaghi, ecco le sue recenti dichiarazioni

Massimo Moratti è stato il presidente più vincente della storia dell’Inter, l’unico capace di conquistare il Triplete. Nel 2010, con Josè Mourinho in panchina, i nerazzurri sono riusciti nell’impresa di vincere il campionato, la Coppa Italia e la Champions League, grazie agli investimenti del patron e le scelte azzeccate sul mercato. Ha poi ceduto la proprietà ai cinesi, consapevole di non avere più le risorse per mantenere ai vertici il club.

Nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano in cui ha parlato di vari argomenti, compreso il periodo non esaltante della squadra, reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan: “Non me l’aspettavo e credo non se lo aspettasse nessuno neanche tra giocatori, società e tifosi”.

Una flessione inaspettata ma risolvibile: “Siamo a inizio stagione, non è gravissimo lasciare qualche punto e la sconfitta nel derby può porre la squadra nella condizione di comprendere quale sia la giusta mentalità da far propria quando si raggiungono certi livelli“.

Filtra ottimismo dalle sue parole, consapevole della forza dell’organico, dell’ottimo svolto dal direttore sportivo Beppe Marotta e delle capacità dell’allenatore: “Non c’è da demoralizzarsi, nella maniera più assoluta, a patto che però serva da lezione“.

Moratti ha fiducia in Lautaro Martinez e nell’Inter

Dice la sua anche sul calo fisico di capitan Lautaro Martinez: “Lo ritengo un ragazzo serissimo, io gli direi solo di togliersi di dosso la preoccupazione di quello che è un momento casuale e transitorio. Se ne fa un complesso rischia una condizione di difficoltà e maggiore crisi“.

Il calendario può incidere nel rendimento stagionale: “Va considerata questa nuova formula della Champions, ma se riesce a resistere bene dal punto di vista fisico a questo incredibile numero di partite che abbiamo davanti, ci sono tutte le qualità per vincere ancora“.

Inzaghi è un ottimo allenatore ma in finale bisogna vincere

Moratti loda la campagna acquisti ma sottolinea che nel calcio conta vincere, con una frecciatina a Inzaghi, capace di arrivare in finale di Champions a Istanbul nel 2023 ma di non alzare la coppa.

Questa la sua dichiarazione: “Il livello dell’Inter è quasi al massimo per la Serie A, mentre bisognerà vedere se sarà abbastanza anche a livello internazionale per poter vincere: un conto è arrivare in finale, altra cosa è conquistare una Coppa“.