Ormai sei fuori rosa: Inzaghi glielo dice in faccia | Gelo totale in spogliatoio

La decisione dell’allenatore è insindacabile. Il pupillo dei tifosi ai margini della squadra: per lui non c’è più spazio.

L’Inter ancora una volta dimostra di essere una squadra ben organizzata in tutti i reparti. Il merito del successo nerazzurro è da rimandare all’allenatore Simone Inzaghi. Quest’ultimo, ormai da diversi anni alla guida della squadra, sa di voler continuare il suo percorso alla Pinetina per diverso tempo, anche perché è fresco di rinnovo di contratto.

Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, è certo che sia la persona giusta al posto giusto. Guidare una squadra blasonata come quella nerazzurra non è di certo un gioco da ragazzi. Tanti nomi importanti in passato hanno deluso le aspettative mentre l’allenatore piacentino si sta dimostrando estremamente professionale e il profilo più adatto per questa squadra.

I tifosi sono estremamente felici e soddisfatti del suo lavoro anche se, per quest’anno, si aspettano il salto di qualità. Affinché si possa assistere ad un Glow Up bisogna avere tutti i tasselli al posto giusto.

Lautaro Martínez, finalmente ritornato in goal nella partita fuori casa vinta contro l’Udinese in campionato, fa sì che l’ambiente possa tirare un sospiro di sollievo. Il reparto offensivo non è l’unico in condizione di poter sorridere.

Frattesi Mania

A centrocampo, infatti, l’infortunio di Nicolò Barella non preoccupa più di tanto nessuno degli addetti ai lavori né tra i tifosi. Davide Frattesi, infatti, oltre ad essere il pupillo di Luciano Spalletti nella Nazionale italiana, si rileva estremamente utile alla causa nerazzurra ogni volta che viene chiamato in campo.

Infatti proprio nel match contro i friulani ha segnato il goal flash al primo minuto di gioco. Oltre al goal, però, Frattesi sembra riuscire ad incarnare alla perfezione il ruolo del centrocampista grazie anche agli allenamenti guidati con maestria da Simone Inzaghi e dal suo staff.

Asllani fuori rosa? Inzaghi ha altro in mente

Non solo questi calciatori però sembrano fare le fortune dei nerazzurri. Infatti, sarebbe lecito menzionare anche altri che svolgono quasi un ruolo operaio ma che sono sempre utili alla squadra. Tra questi sarebbe opportuno parlare di Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Denzel Dumfries e tanti altri. Insomma, l’Inter anche se non la si può ritenere del tutto una macchina perfetta, si avvicina tanto a questo appellativo. Ora però sembra che ci sia un giocatore che non rientrerebbe più nei piani soprattutto del tecnico, nonostante abbia rinnovato il suo contratto da poco.

Stiamo parlando del centrocampista albanese Kristjan Asllani su cui la società sembra invece voler credere tanto. Al momento il tecnico piacentino non ha trovato una giusta quadra per il suo talento di casa. Addirittura, nell’ultimo match non è stato impiegato e a lui, così come hai fatto notare da calciomercato.it, è stato preferito l’attaccante argentino Correa, un altro nome che sembrava essere sulla lista dei partenti la scorsa estate. I tifosi, però, sperano che il il regista albanese possa ben presto ritagliarsi uno spazio importante in squadra. C’è chi ha immaginato per lui un futuro roseo al punto da poter prendere le redini della regia qualora il turco Hakan Çalhanoğlu dovesse lasciare definitivamente Milano la prossima estate.