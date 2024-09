Bastoni perde il posto da titolare: tutta colpa del derby | L’allenatore glielo dice in spogliatoio

Il centrale dell’Inter Bastoni rischia di perdere il posto da titolare dopo il derby perso, presto potrebbe arrivare il confronto con il mister

Alessandro Bastoni ha mostrato non poche difficoltà a contenere gli attacchi dei cugini del Milan nel derby di settimana scorsa. L’Inter ha perso la stracittadina dopo sei vittorie consecutive. Un passo falso inaspettato per gli uomini di Inzaghi, sorpresi dai rossoneri che hanno dato tutto per sfatare questa serie negative e per consentire al proprio allenatore di essere ancora confermato in panchina, dato il concreto rischio dell’esonero.

Paulo Fonseca ha sorpreso tutti con alcune scelte coraggiose, dalla coppia d’attaccanti composta da Alvaro Morata e da Tammy Abraham, che ha permesso un maggiore equilibrio tra i reparti e la chance di avere due uomini di peso per tenere la palla in fase offensiva.

Inzaghi si aspettava che il gioco degli avversari si concentrasse sugli esterni e invece la gara è stata vinta con le incursioni centrali, compresa quella di Pulisic che ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti.

Il passivo finale poteva essere più pesante, nonostante la gara sia stata decisiva poco prima dell’inizio del recupero del secondo tempo. L’uomo copertina è stato Matteo Gabbia che ha svettato di testa e ha segnato il goal più pesante della sua carriera.

Ha deciso il derby e adesso può soffiare il posto a Bastoni

A 24 anni, Gabbia ha dimostrato negli ultimi mesi di essere maturato e di essere pronto per un ruolo centrale nella retroguardia del Milan. Insieme a Pavlovic può formare una coppia di centrali difficile da battere per ogni attaccante.

Non è da escludere che la crescita del giocatore convinca anche il commissario tecnico Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale per i match di metà ottobre validi per la Nations League e, se così fosse, a farne le spese potrebbe essere Bastoni, tanto da perdere il proprio posto da titolare.

Un’Italia che cambia faccia, tanti i volti nuovi pronti per debuttare in Nazionale

L’Italia è partita con il piede giusto dopo il pessimo Europeo di giugno e sta vivendo una fase di esperimenti che porterà a intraprendere un nuovo ciclo, con l’obiettivo di qualificarsi per i Mondiali del 2026 e partecipare da protagonisti.

In tal senso, il ct potrebbe lanciare nella mischia diversi esordienti e uno di questi potrebbe essere proprio Gabbia, soprattutto se Fonseca dovesse schierarlo più spesso in campo dal primo minuto.