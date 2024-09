Altro stop gravissimo: Inzaghi pensa alle contromosse | Starà fuori fino alla sosta

L’allenatore dell’Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio. Dopo il gravissimo stop ora Inzaghi pensa alle contromosse.

La stagione 2024-25 dell’Inter non è iniziata come ci si aspettava. Dopo le prime cinque giornate di Serie A, i nerazzurri hanno raccolto appena 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Nonostante alcuni segnali positivi, come l’esordio convincente di alcuni nuovi acquisti, la squadra di Simone Inzaghi fatica a trovare continuità e brillantezza, mostrando delle fragilità che stanno emergendo soprattutto nella fase difensiva e nelle transizioni di gioco.

Come se non bastasse, l’allenatore piacentino dovrà ora fare i conti con un grave problema: l’infortunio di uno dei suoi giocatori più importanti, un colpo che potrebbe complicare ulteriormente il cammino dei nerazzurri. Ora Inzaghi sarà costretto a studiare delle contromosse per mantenere la squadra competitiva nelle prossime delicate partite.

Il pesante infortunio

L’infortunio di Nicolò Barella rappresenta un duro colpo per il gioco di Simone Inzaghi, che si troverà privato di uno dei suoi uomini chiave proprio in un momento delicato della stagione. Il centrocampista sardo è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico, e gli esami hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra.

Le sue condizioni verranno monitorate nel corso della prossima settimana, ma è certo che Barella sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali, saltando così tre partite fondamentali: la trasferta di Udine, la sfida di Champions League contro la Stella Rossa a San Siro e il match interno con il Torino.

Le opzioni di Inzaghi

Inzaghi dovrà quindi trovare una soluzione rapida e ponderare quale tra le opzioni a sua disposizione si rivelerà la più efficace per rimpiazzare un giocatore così fondamentale per l’equilibrio tattico e l’intensità della sua squadra.

Il nome più indicato è ovviamente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo ha dimostrato grandi qualità con la maglia della Nazionale italiana, ma non hai mai trovato molto spazio e, soprattutto, continuità con i nerazzurri. Ecco quindi che l’infortunio di Barella potrebbe concedergli un numero maggiore di minuti che non dovrà sprecare. Gli altri nomi disponibili nel mazzo di Inzaghi sono quelli di Zielinski e Asslani. Il calciatore albanese ha dimostrato più volte di potersi far trovare pronto, mentre il polacco sembra abbia bisogno ancora di tempo per ambientarsi.