La pioggia ha distruttuto lo stadio: “C’è una voragine” | Altra partita rinviata

È impossibile disputare la gara, la pioggia torrenziale ha distrutto il campo da gioco: la partita è stata ufficialmente rinviata

Negli ultimi anni, la frequenza dei match rinviati è molto più alta. Il tutto è iniziato dallo scoppio della pandemia tra il termine del 2019 e l’inizio del 2020, che inizialmente portò ad una sospensione delle gare a tempo indeterminato, per poi riprendersi nei mesi successivi.

Nonostante le partite si svolgessero regolarmente, spesso venivano rinviate o addirittura annullate per cause di forze maggiori, come tanti calciatori infetti dal Covid che dunque erano impossibilitati nello scendere nel rettangolo di gioco.

Altre motivazioni possono essere variazioni subite dal calendario o cause meteorologiche, come piogge torrenziali, grandini o tempeste di vento e di neve che impediscono che la gara si giochi, come ultimamente è successo in Serie A con Atalanta-Como.

In quel caso è stata posticipata semplicemente al giorno successivo, ma può capitare che nel caso in cui non si trovi una soluzione venga inserita come turno infrasettimale straordinario oppure direttamente al termine della stagione, scelta che però può destare enormi polemiche.

Decisione ufficiale

In Inghilterra si è verificato un episodio simile, alquanto sorprendente. La gara di Carabao Cup tra l’ACF Wimbledon e il Newcastle United è stata rimandata per le inondazioni che hanno colpito la città, compresa la zona dello stadio, il Cherry Red Records.

Le società hanno deciso di comune accordo di giocarla al Saint James Park, stadio dei bianconeri, martedì 1 ottobre, riportandolo ufficialmente sui propri canali social. Una scelta che ha comportato il rinvio anche della prossima gara di campionato dell’AFC Wimbledon contro il Crewe Alexandra, che si sarebbe dovuta disputare proprio in quella data.

Emergenza totale

La motivazione è pressochè insolita. Nel verdissimo campo inglese, a causa della forte pioggia che ha provocato l’inondazione del fiume Wandle, si è creata un’enorme voragine. Guardando le immagini che girano sul web è davvero impressionante, il danno è enorme e rende il campo impraticabile.

Secondo i dati meteorologici, l’area centro-sud dell’Inghilterra ha visto accumuli di pioggia compresi tra i 60 e gli 80 millimetri. Il quantitativo gigantesco d’acqua ha causato la chiusura della viabilità, con molte strade chiuse ed alcune linee ferroviarie che hanno sospeso il proprio servizio, dato che le rotaie erano immerse. Molte abitazioni sono state colpite e tante famiglie hanno dovuto lasciare i propri appartamenti; nel paese c’è davvero una forte emergenza, con la speranza che si risolva tutto per il meglio.