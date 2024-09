Infortunio Rodri, Guardiola pesca dall’Inter: 80 milioni cash a gennaio

Rodri ha dato forfait per tutta la stagione, Guardiola lo sostituisce con il top player della Serie A: tifosi nerazzurri preoccupati

Dopo 5 giornate di campionato disputate, il Manchester City di Pep Guardiola inizia come aveva terminato l’ultimo campionato: da primi in classifica. I Citizens sono a caccia del quinto titolo consecutivo in Premier League, che batterebbe il loro record di 4 campionati vinti di fila.

In questa stagione non sembra però esser così semplice. C’è l’Aston Villa di Unai Emery che sta viaggiando agli stessi ritmi, così come il nuovo Liverpool di Arne Slot, il Chelsea di Enzo Maresca e l’Arsenal di Mikel Arteta, che faranno di tutto per strappare lo Scudetto dal petto della sponda blu di Manchester.

Oltre le rivali si aggiunge la perdita di un loro calciatore chiave. Si tratta di Rodri, recente vincitore di Euro 2024 con la sua Spagna, che ha rimediato un brutto infortunio nel match terminato sul punteggio di 2-2 proprio contro l’Arsenal.

Tramite i propri canali social, il club ha rilasciato il comunicato ufficiale che conferma la lesione al legamento del ginocchio destro. Il centrocampista è volato in patria per effettuare nuovi esami, ma con molte probabilità resterà fuori per tutta la stagione.

Champions League

In Europa invece, nella nuova edizione di Champions League che ha totalmente modificata il suo format basandosi su 4 gironi da 8 squadre e 36 squadre totali, non sono riusciti a partire con una vittoria, pareggiando 0-0, contro l’Inter di Simone Inzaghi

La partita ha rievocata i ricordi della finale europea del 2023. Si è disputata mercoledì 18 settembre all’Etihad Stadium ed è stata estremamente equilibrata, con le due parti che pur regalando spettacolo ed essendo pericolose l’una con l’altra non hanno concesso agli avversari di marcare il tabellino grazie a due linee difensive impeccabili.

Sirene inglesi

L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è da sempre un estimatore del club nerazzurro, ritenendolo uno degli avversari principali per la conquista del trofeo finale. Tra i suoi calciatori stima particolarmente Nicolò Barella, al quale potrebbe puntare per sostituire Rodri.

La sua valutazione si aggira circa sui 80 milioni di euro, ma non sarà facile strapparlo all’Inter dato che riveste un ruolo chiave nella formazione di Simone Inzaghi. Che l’operazione si ufficializzi a gennaio, nel bel mezzo delle competizioni, è molto complicato, ma il Manchester City utilizzerà tutte le sue armi a disposizione per sottrarre il classe 1997 dalla Serie A e per portarlo in Premier League.