Scartato da Inzaghi, Oaktree incassa 50 milioni: nuovo colpo a centrocampo

Tra il giocatore e il mister non c’è feeling. Scartato da Inzaghi, potrebbe partire e far incassare all’Inter 50 milioni.

La stagione dell’Inter non è partita nel modo migliore, o almeno non come la maggior parte dei tifosi nerazzurri si aspettavano. Dopo cinque partite, infatti, la squadra di Milano è relegata al sesto posto, dopo aver conquistato 8 punti con due vittorie, due pareggi e una sconfitta (nel derby contro il Milan).

La squadra di Inzaghi non sembra avere la grinta dello scorso anno che gli ha permesso di vincere lo Scudetto senza troppe difficoltà ed essere presa in considerazione come una delle squadre più forti in Europa.

Ma i problemi sembrano esserci anche a livello di organico, con alcuni giocatori che non stanno trovando il giusto spazio. In particolare ce n’è uno a centrocampo che spesso viene scartato da Inzaghi e che, vista la situazione, potrebbe pensare di partire: per lui sarebbero pronti 50 milioni.

Poco utilizzato da Inzaghi

Le ultime sfide della Nazionale di calcio italiana hanno incoronato quello che probabilmente sarà la mezzala del futuro degli Azzurri: Davide Frattesi. Il calciatore ex Sassuolo ha incantato nelle sfide contro la Francia e Israele, ma non sembra trovare il suo posto nel centrocampo di Inzaghi.

Poco utilizzato e spesso sostituito, Frattesi deve fare i conti con una concorrenza spietata. Nel suo stesso reparto giocano soprattutto Barella, Zielinksi e Asslani, con cui deve fare rotazione continua. Ma per molti addetti ai lavori Frattesi potrebbe essere pronto per conquistare un posto da titolare nell’Inter. Soprattutto per il pericolo di una cessione che durante l’ultima finestra di calciomercato poteva essere concreta.

Via dall’Inter?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Frattesi potrebbe essere incompatibile con l’Inter di Inzaghi. A dimostrarlo sarebbero le prestazioni differenti tra Nazionale e club, che potrebbero penalizzare la sua carriera.

Il quotidiano di Torino è convinto che l’Inter avrebbe fatto meglio a cedere il giocatore in estate, soprattutto a seguito dell’insistente corte della Roma. In quel caso Oaktree avrebbe avuto la possibilità di incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni, che nella prossima finestra di mercato potrebbero diventare addirittura 50. Frattesi è in scadenza nel 2028, ma se non dovesse trovare continuità non si esclude una sua cessione.