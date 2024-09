Lautaro a secco: Marotta pensa allo scambio a gennaio | Addio al capitano

Lautaro Martinez non ha ancora segnato in questo inizio di stagione, Marotta pensa a uno scambio per gennaio, il capitano può salutare il campo

Nel derby della Madonnina è arrivata la prima sconfitta stagionale per l’Inter. Dopo l’ottimo pareggio contro il Manchester City al debutto in Champions League, i nerazzurri sono stati sorpresi da un Milan dinamico e aggressivo che ha messo in difficoltà la retroguardia di Inzaghi, creando un numero cospicuo di occasioni da rete, con il passivo che poteva essere più ampio.

Un k.o. meritato e che potrebbe servire per ritrovare le giuste convinzioni in campionato, con due passi falsi consecutivi da cancellare per tornare a competere per la vetta, distante comunque solo tre punti e occupato da un sorprendente Torino, ben allenato da Vanoli.

Le critiche non sono mancate nei confronti del mister, reo di avere sbagliato le sostituzioni, cambiando in blocco a metà del secondo tempo il centrocampo, con le seconde linee Asllani, Frattesi e Zielinski che non sono riusciti ad aumentare il tasso tecnico della squadra.

Poco incisiva anche la coppia di centravanti, con la rete che è arrivata da Federico Dimarco. Continua ad essere lontano dalla forma ideale capitan Lautaro Martinez che si è fatto trovare pronto in area di rigore ma che non ha mai impensierito seriamente Maignan.

Lautaro non ha ancora segnato, Marotta cerca un nuovo bomber, pronto per la firma a gennaio

Il bomber argentino non ha ancora segnato in questo inizio di stagione, un’involuzione preoccupante per il capocannoniere della scorsa A. Per questo motivo Beppe Marotta sta pensando di mettere sotto contratto Jonathan David, centravanti del Lille in scadenza a giugno 2025.

Per battere la concorrenza della Juventus, il direttore sportivo dei nerazzurri è intenzionato di convincere la punta ad accasarsi ad Appiano Gentile già a gennaio, con il pagamento di un indennizzo economico al club francese.

Con David il posto da titolare non è più assicurato per Lautaro

Nel caso dell’approdo a Milano di David, per Lautaro il posto da titolare non sarebbe più assicurato, con una rotazione maggiore di uomini nel reparto offensivo. Una maggiore concorrenza potrebbe dare ulteriori stimoli a Martinez per tornare in fretta ad essere decisivo.

Taremi è spesso subentrato ma non convince ancora sotto porta, discorso analogo per Arnautovic e Correa che non hanno sfruttato le chance offerte da Inzaghi fino a questo momento per portare reti utili per la loro squadra.