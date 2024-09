Stagione finita a settembre: addio Champions e Campionato | Tendine distrutto

Soccorritori in campo (LaPresse) - interdipendenza.net

Niente da fare per il protagonista della squadra. Stagione finita e addio Champions: rottura del tendine rotuleo.

La stagione calcistica è iniziata ormai in tutti i maggiori campionati europei. Dopo una lunga attesa durata tutto il periodo estivo, anche la Champions League – nel suo nuovo formato – ha aperto i battenti.

Le big europee hanno effettuato i primi incontri in campo, fornendo quelli che sono i verdetti di un inizio di stagione che ha ancora tanto da offrire. Una di queste è il Barcellona. La squadra spagnola ha da subito conquistato la vetta della Liga e sembra non voler più fermarsi.

Ma anche per i Blaugrana ci sono notizie negative, a tratti disastrose. Un calciatore della squadra spagnola dovrà infatti restare fermo per tutta la stagione. Per lui il campionato è finito a causa di un gravissimo infortunio che gli ha provocato la rottura del tendine rotuleo. Ecco chi dovrà dire addio alla Champions League.

Rottura del tendine e stagione finita

Ancora un’importante vittoria per il nuovo Barcellona di Hansi Flick. I Blaugrana sono stati un vero e proprio rullo compressore nella loro ultima partita, tanto da imporsi con un pesante 5 a 1 e restare da soli in vetta alla classifica (e a punteggio pieno).

A conquistare il ruolo di protagonista nell’ultima partita è stato Robert Lewandowski. L’attaccante polacco è salito a quota 6 reti in Liga grazie ad una splendida doppietta (nonostante il rigore sbagliato). Ma c’è una pessima notizia per una squadra che sta letteralmente volando: Ter Stegen ha subito la rottura del tendine rotuleo e per lui la stagione è finita.

Niente Champions per Ter Stegen

Il portiere tedesco è stato un protagonista in negativo della vittoria del Barcellona contro il Villareal. L’estremo difensore blaugrana è stato infatti costretto ad uscire al minuto 48 del primo tempo per via di un’infortunio.

Sostituito da Inaki Pena, Ter Stegen è stato trasportato dolorante in barella e fin da subito le sue condizioni sono apparse molto serie. Il timore è stato confermato dalle indiscrezioni arrivate direttamente dalla Spagna, secondo cui il numero uno del Barcellona avrebbe subito la rottura del tendine rotuleo, che lo terrebbe lontano dal campo per circa 7 mesi. Se le voci dovessero essere confermate, per Marc-André ter Stegen la stagione sarebbe finita e mister Flick sarebbe costretto ad eliminarlo dalla lista Champions.