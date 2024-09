Mbappé, lite furibonda in spogliatoio: cacciato da Madrid | Vola subito in Arabia

L’avventura di Mbappè al Real Madrid è cominciata nel peggior modo possibile: spogliatoio spaccato e trasferimento in Arabia

Il colpo dell’estate ha avuto un solo nome, quello di Kylian Mbappè. Dopo anni di tira e molla la stella francese, ex Monaco e Paris-Saint Germain, ha finalmente raggiunto un accordo con il Real Madrid, trasferendosi a titolo gratuito e firmando un contratto quinquennale da circa 30 milioni di euro annuali.

Non si può essere in disaccordo sul fatto che il classe 1998 sia tra i giocatori più decisivi al mondo e colui che sarà ogni anno in cima alla top 3 del Pallone d’Oro ma la sua avventura nella capitale spagnola non è iniziata nel migliore dei modi, anzi, per il momento è stato addirittura definito un flop.

La sua prima partita ufficiale contro l’Atalanta di Gasperini in Supercoppa Europa ha portato la sua firma con la conseguente vittoria del titolo, ma da lì notte fonda. Digiuno realizzativo per la punta di diamante delle Merengues che hanno commesso l’ennesimo passo falso contro il Las Palmas.

Nelle prime 3 partite disputate nella Liga la squadra di Carlo Ancelotti ha solamente collezionata 5 punti, ritrovandosi già a -4 dal Barcellona di Hansi Flick che ha dimostrata di avere almeno in campionato tutt’altra marcia, nelle quali ha sfigurato proprio Mbappè, ancora a secco di gol.

Troppi pochi gol

Analizzando le partite dell’attaccante francese, la sua è una problematica che dura da molto più tempo rispetto a quando è approdato nella squadra campione d’Europa. Ha realizzato solamente 4 gol nelle ultime 16 gare, considerando anche la Nazionale francese, numeri non da lui.

Il vero nodo da sciogliere potrebbe essere il suo nuovo ruolo da punta, nel quale veniva impiegato anche da Luis Enrique al PSG e nel quale Mbappè non sembra trovarsi troppo a suo agio. Può benissimo giocarci dato il suo talento ma è chiaramente più decisivo sulle fasce dove però ci sono Rodrygo e Vinicisu Jr, attualmente inamovibili.

Futuro incerto

Fa bene avere tanti campioni in squadra ma quest’ultimi devono anche trovarsi ed avere una buona intesa. Per quanto visto ad oggi non sembra essere questo il caso, con un trio che non trovandosi l’un l’altro potrebbe spaccare uno spogliatoio costruito con tanta meticolosità negli anni da Ancelotti.

Nell’ipotesi in cui non funzionasse non si escluderebbe una partenza della stella francese e chissà se proprio in Arabia, l’unica a corteggiarlo insieme ai Blancos, che si rese protagonista di una soluzione folle offrendo al calciatore un contratto di un solo anno da 400 milioni di euro, che gli permetterebbe di avere il tempo di decidere al meglio la sua prossima destinazione.