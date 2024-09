Arriva anche Sergio Ramos a zero: altro colpo pazzesco in difesa | I tifosi non ci credono

È scatenata sul calciomercato, sta formando una squadra di fenomeni: in arrivo uno dei difensori più forti di sempre

Sergio Ramos, uno dei difensori più forti e vincenti della storia di questo sport avendo conquistato tutto con club e nazionale, è attualmente svincolato dopo aver terminato la sua esperienza al Siviglia dove è ritornato a vestire la maglia del club dopo 20 anni.

Tante offerte, sia dall’alto tasso economico sia da parte di squadre importanti ma era questo il suo desiderio più grande: ritornare a casa. Non sarà stato semplice prendere una decisione del genere in un periodo in cui il vile denaro comanda, basta vedere l’Arabia negli ultimi due anni, ma ha preferito tornare dove tutto è iniziato.

È stato accolto da uomo, mentre nel 2005 lasciò da ragazzo per rimanere in Spagna e trasferirsi al Real Madrid, il sogno di qualunque calciatore. Con la maglia dei Blancos ha raggiunto il suo apice, si è guadagnato l’etichetta di uno dei più forti e goleador difensori di sempre e ha raggiunto la Nazionale Maggiore.

Fino al 2021, in soli 16 anni, ha conquistato 1x Mondiale e 2x Europei con la Spagna consecutivamente, record di sempre per una Nazionale, 1x Europeo U19, 4x Champions League, 4x Campionati del Mondo per Club, 5x Liga, 3x Coppe Uefa, 2x Coppe del Re, 4x Supercoppe Spagnole; un palmarès mostruoso.

Via da casa

Nell’estate del 2021 il Paris Saint-Germain è stata la protagonista del calciomercato estivo. Presentò al Parco dei Principi Achraf Hakimi, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi e Sergio Ramos, costruendo una squadra da sogno.

Nonostante i tanti campioni, nelle sue uniche due stagioni in Francia il difensore spagnolo vinse solamente 2x Ligue 1 e 1x Supercoppa francese, fallendo nell’obiettivo tanto desiderato dal club parigino di alzare la loro prima Champions League della storia.

In cerca di una nuova squadra

Scaduto il contratto con i francesi è tornato in Spagna, come riportato precedentemente. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, con la volontà di vivere la sua ultima avventura della carriera al top data l’età di 38 anni senza cedere all’Arabia e agli Stati Uniti.

C’è stato un contatto con la Roma, che però sembra aver decisa di puntare su Mario Hermoso e con il Galatasaray, che ha recentemente ufficializzata un altro top player, ossia Victor Osimhen in prestito dal Napoli. Entrambe le parti vogliono giungere alla conclusione della trattativa ma attualmente c’è troppa distanza tra domanda ed offerta con l’ex Real Madrid che chiede 8 milioni di euri netti annui, esattamente il doppio della cifra offerta dal club turco, che però farà di tutto per convincerlo ad abbassare le pretese e costruire una squadra piena di fenomeni.