Ronaldo chiama Zidane: contratto pronto per gennaio | Stipendio più alto di sempre

I vecchi protagonisti di uno dei Real Madrid più forti di sempre sono pronti a riunirsi: Ronaldo chiama Zidane

Durane l’intervista rilasciata al canale portoghese Now, Cristiano Ronaldo, il più grande marcatore della storia del calcio e nell’Olimpo dei calciatori più forti di sempre, ha parlato in merito al suo ritiro che avverrà entro massimo 3 anni per la tristezza degli amanti di questo sport.

Mentre per la Nazionale non è ancora chiaro quando smetterà dato che si sente ancora in grado di poterla aiutare, per i club a meno di sorprese, la squadra in cui accadrà sarà quella dove milita attualmente, l’Al-Nassr, tra le più forti in Arabia Saudita.

È proprio lui che nella scorsa estate scatenò il movimento arabo con il suo trasferimento. Da quel momento, nel giro di un anno, hanno lasciato l’Europa tantissimi top player, l’ennesima dimostrazione di come sia una delle figure più influenti al mondo.

Nonostante il suo allontanamento dal palcoscenico europeo, l’ex Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus è stato chiamato durante i nuovi sorteggi della Champions League dal Presidente Ceferin venendo premiato come il miglior marcatore di sempre della competizione.

Uefa Cristiano League

I tifosi la soprannominano ironicamente UEFA CRISTIANO LEAGUE. Se andiamo ad analizzare i dati non c’è tanta ironia da fare dato l’incredibile impatto che il portoghese ha avuto da quando ha iniziato a giocare nella competizione, tanto da vincerla per ben 5 volte.

Inoltre ha concluso 7 stagioni di Champions League da capocannoniere, più di ogni altro giocatore: dagli 8 gol nella trionfante stagione 2007/08 con il Manchester United ai 15 realizzati quando il Real Madrid ha conquistato il terzo titolo consecutivo nel 2017/18. Detiene anche il record di gol in una singola stagione, avendone segnati 17 nel 2013/14 di cui uno ai supplementari in finale contro l’Atlético de Madrid di Simeone.

Campioni riuniti

3 delle sue 5 Champions League sono state vinte consecutivamente con Zinedine Zidane in panchina, un record storico per il calcio mondiale. Dati i trascorsi e le sue capacità innate nell’essere allenatore Cristiano Ronaldo ha suggerito il suo profilo alla dirigenza, che è alla ricerca di un nuovo allenatore dato che l’attuale, Luis Castro, è in bilico per i risultati recentemente ottenuti.

Il Marca ha riportato un articolo in cui viene sottolineato come la stella portoghese voglia avvicinare la squadra ai criteri del Real Madrid adottandone la mentalità e quale modo migliore nel farlo se non chiamando gli stessi interpreti che ne hanno fatto parte. Sembra abbia contattato anche Nacho e Casemiro ed è in attesa di una risposta con l’obiettivo di creare la squadra saudita più vincente di sempre.