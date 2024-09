Voglio andare in Premier League: Inzaghi lo lascia partire | Colpo durissimo per i tifosi

Questa potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia dell’Inter per un top player della squadra, Inzaghi accetta la sua scelta di giocare in Premier League

Dopo il debutto in Champions con l’ottimo pareggio strappato sul campo del Manchester City, il blasone dell’Inter in campo europeo è aumentato. La prestazione di alto livello della linea difensiva ha consentito di non subire goal e di portare a casa un prezioso punto che fa ben sperare per il proseguo del torneo. Una gara giocata in equilibrio con una seria candidata alla vittoria finale, a viso aperto e senza fare barricate, se non nei minuti finali, quando la pressione e il possesso palla degli avversari si erano fatti più asfissianti.

Inzaghi ha schierato in campo una squadra compatta, che ha saputo rendersi pericolosa più volte in ripartenza, sfiorando quella che sarebbe stata un’impresa. Rispetto all’ultimo scontro tra le due compagini, in occasione della finale 2022-23, è stata evidente la crescita dei nerazzurri.

Un salto di livello anche nella mentalità e nelle proprie convinzioni, frutto di un organico che è insieme da più di un anno e che non ha subito particolari modifiche con la campagna acquisti di quest’estate.

La conferma dei top player è stato il fiore all’occhiello del mercato di Beppe Marotta che ha contato sulla voglia dei propri tesserati di proseguire la propria avventura ad Appiano Gentile, segno anche di un bel clima che si respira all’interno dello spogliatoio.

Le sirene della Premier League si fanno sempre più vicine per il baluardo dell’Inter

Quest’estate hanno rinnovato il proprio contratto, in scadenza nel 2025, due giocatori chiave per Inzaghi come il capitano Lautaro Martinez e il centrocampista Nicolò Barella. Il bomber argentino è, però, nel mirino del Chelsea che sembrerebbe disposto a fare follie pur di assicurarsi le sue prestazioni.

Il capocannoniere dell’ultimo campionato italiano sarebbe affascinato dall’idea di giocare in Premier e, nel caso di un’offerta faraonica, la trattativa potrebbe essere imbastita.

Il capitano dell’Inter vuole chiudere in bellezza la sua parentesi italiana

Lautaro è molto legato ai colori nerazzurri ma molto dipenderà da quanto si sentirà appagato al termine di questa stagione. Martinez ha avuto qualche problema fisico in questo inizio di campionato ma il suo apporto è fondamentale anche in condizioni non ottimali.

Il feeling con il compagno di reparto Marcus Thuram è sempre idilliaco, tanto da essere diventati tra le coppie di centravanti più prolifiche d’Europa.